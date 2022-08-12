Европа хочет использовать ракеты Илона Маска вместо российских "Союзов"

Европейское космическое агентство начала предварительные технические переговоры со SpaceX. Альтернативным вариантом для Европы может стать сотрудничество с Японией или Индией.

Европейское космического агентство (ЕКА) рассматривает ракеты SpaceX в качестве замены российским "Союзам". Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на генерального директора ЕКА Йозефа Ашбахера.

Как уточняют журналисты, агентство уже начало предварительные переговоры с компанией Илона Маска, которая стала ключевым претендентом на эту роль. В качестве альтернативного варианта ЕКА рассматривает Японию и Индию.

"Япония ждет первый полет своей ракеты нового поколения. Другим вариантом может быть Индия", — прокомментировал Ашбахер.

По его словам, компания SpaceX из этих возможностей является наиболее реалистичным вариантом.

В то же время, гендиректор подчеркнул, что возможности по запуску космических аппаратов пока лишь изучаются в ЕКА. Агентство готовится тщательно проанализировать техническую совместимость ракет-носителей, прежде чем сделать коммерческое предложение.

Как отметил Ашбахер, война в Украине продемонстрировала, что сотрудничество с Россией, включая космическую сферу, больше не работает.

"Это был тревожный звонок, что мы слишком зависимы от России", — добавил он.

До недавнего времени Европа использовала итальянскую ракету Vega для малых грузов, российский "Союз" — для средних и Ariane 5 — для тяжелых. Окончательное решение об использовании ракет SpaceX будет зависеть от еще не обнародованного графика запусков новой европейской ракеты Ariane 6.

В то же время, Ашбахер в разговоре с Reuters усомнился, что Россия покинет Международную космическую станцию (МКС).

"Мы зависим друг от друга, нравится нам это или нет, но у нас нет выбора", – уточнил он.

Журналисты также пишут, что политические последствия российского вторжения в Украину оказались благоприятными для компании SpaceX. Американское частное аэрокосмическое предприятие смогло привлечь внимание многочисленных клиентов, которые были вынуждены разорвать рабочие связи космической отраслью страны-агрессора.

Так, до этого года выводом на орбиту спутников британской OneWeb занимался Роскосмос. Однако после российского полномасштабного вторжения в Украину OneWeb отказалась от услуг российской космической корпорации в пользу SpaceX.

Напомним, исполнительный директор Роскосмоса Сергей Крикалев заявил, что Россия может выйти из проекта МКС или в 2025, или в 2028 годах. Также датой выхода называют 2030 год.

После того, как Юрий Борисов заявил, что РФ уходит с МКС, глава SpaceX Илон Маск отреагировал на это сообщение в Twitter, написав: "Счастливого пути" на французском языке.