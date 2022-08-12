Європа хоче використати ракети Ілона Маска замість російських "Союзів"

Європейське космічне агентство розпочало попередні технічні переговори зі SpaceX. Альтернативним варіантом для Європи може стати співпраця з Японією чи Індією.

Європейське космічного агентства (ЄКА) розглядає ракети SpaceX як заміну російським "Союзам". Про це пише агентство Reuters із посиланням на генерального директора ЄКА Йозефа Ашбахера.

Як уточнюють журналісти, агентство вже розпочало попередні переговори з компанією Ілона Маска, яка стала ключовим претендентом на цю роль. Як альтернативний варіант ЄКА розглядає Японію та Індію.

"Японія чекає на перший політ своєї ракети нового покоління. Іншим варіантом може бути Індія", — прокоментував Ашбахер.

За його словами, компанія SpaceX із цих можливостей є найбільш реалістичним варіантом.

У той же час, гендиректор підкреслив, що можливості щодо запуску космічних апаратів поки що лише вивчаються в ЄКА. Агентство готується ретельно проаналізувати технічну сумісність ракет-носіїв, перш ніж зробити комерційну пропозицію.

Як зазначив Ашбахер, війна в Україні продемонструвала, що співпраця з Росією, враховуючи космічну сферу, більше не працює.

"Це був тривожний дзвінок, що ми надто залежні від Росії", — додав він.

Донедавна Європа використовувала італійську ракету Vega для малих вантажів, російський "Союз" для середніх і Ariane 5 для важких. Остаточне рішення про використання ракет SpaceX залежатиме від ще не оприлюдненого графіка запусків нової європейської ракети Ariane 6.

У той же час Ашбахер у розмові з Reuters засумнівався, що Росія залишить Міжнародну космічну станцію (МКС).

"Ми залежимо один від одного, подобається нам це чи ні, але в нас немає вибору", — уточнив він.

Журналісти також пишуть, що політичні наслідки російського вторгнення в Україну виявились сприятливими для компанії SpaceX. Американське приватне аерокосмічне підприємство спромоглося привернути увагу численних клієнтів, які були змушені розірвати робочі зв'язки космічною галуззю країни-агресора.

Так, до цього року виведенням на орбіту супутників британської OneWeb займався Роскосмос. Однак, після російського повномасштабного вторгнення в Україну OneWeb відмовилася від послуг російської космічної корпорації на користь SpaceX.

Нагадаємо, виконавчий директор Роскосмосу Сергій Крикальов заявив, що Росія може вийти з проєкту МКС або у 2025, або у 2028 роках. Також датою виходу називають 2030 рік.

Після того, як Юрій Борисов заявив, що РФ йде з МКС, глава SpaceX Ілон Маск відреагував на це повідомлення у Twitter, написавши: "Щасливого шляху" французькою мовою.