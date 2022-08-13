Кабмин запустит электронную очередь для пересечения границы Украины, — Шмыгаль

Экспериментальный проект подготовили еще в прошлом году, но сейчас решили запустить его для поддержки экономики во время войны.

Электронная очередь на пограничных пунктах пропуска должна ускорить пересечение границы гражданами Украины. Об этом на своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль по результатам совещания с сотрудниками Министерства инфраструктуры.

По мнению Дениса Шмыгаля, правительство должно побыстрее внедрить электронные очереди на границах, чтобы ускорить прохождение людей, транспортных средств и грузов через пункты пропуска. В результате должен увеличиться товарооборот и улучшиться работа бизнеса, а это очень важно в условиях войны. Кроме того, для грузовиков и водителей планируют обустроить сеть современных сервисных зон по стандартам Европейского союза. В перспективе, такие зоны можно создать по всей стране.

Идею о создании электронной очереди на границе Денис Шмыгаль впервые обнародовал еще в декабре прошлого года. По его словам, люди смогут бронировать время, когда им удобно пересекать границу. Тогда премьер в своем Telegram-канале выразил уверенность, что такая технология улучшит международный имидж и инвестиционный климат в Украине, а также избавит водителей транспортных средств по несколько дней стоять на пунктах пропуска в "живых" очередях.

В 2021 году Кабмин утвердил план модернизации пунктов пропуска, в рамках которого планируют улучшить 20 объектов и построить 12 новых. До войны на эту программу планировали выделить 10 млрд грд в течение следующих трех лет.

Ранее в электронные очереди запустили в сервисных центрах МВД Украины. Услугу онлайн-записи на прием убрали после начала войны из-за регулярных хакерских атак на государственные сайты, а в июне решили восстановить.

В начале августа в Украине изменили правила выезда за границу на частных автомобилях. МВД расширило список необходимых документов, добавив в него страховку "Зеленая карта".