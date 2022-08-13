Кабмін запустить електронну чергу для перетину кордону України, — Шмигаль

Експериментальний проект підготували ще минулого року, але наразі вирішили запустити його для підтримки економіки під час війни.

Електронна черга на прикордонних пунктах пропуску має прискорити перетин кордону громадянами України. Про це на своєму Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль за результатами наради із співробітниками Міністерства інфраструктури.

На думку Дениса Шмигаля, уряд має якнайшвидше запровадити електронні черги на кордонах, щоб прискорити проходження людей, транспортних засобів та вантажів через пункти пропуску. В результаті має збільшитися товарообіг і покращити роботу бізнесу, а це дуже важливо в умовах війни. Крім того, для вантажівок та водіїв планують облаштувати мережу сучасних сервісних зон за стандартами Європейського Союзу. У перспективі такі зони можна створити по всій країні.

Ідею створення електронної черги на кордоні Денис Шмигаль вперше оприлюднив ще у грудні минулого року. За його словами, люди зможуть бронювати час, коли їм зручно перетинати кордон. Тоді прем'єр у своєму Telegram-каналі висловив упевненість, що така технологія покращить міжнародний імідж та інвестиційний клімат в Україні, а також позбавить водіїв транспортних засобів по кілька днів стояти на пунктах пропуску у "живих" чергах.

У 2021 році Кабмін затвердив план модернізації пунктів пропуску, в рамках якого планують покращити 20 об'єктів та побудувати 12 нових. До війни на цю програму планували виділити 10 млрд грн протягом наступних трьох років.

Раніше в електронні черги запустили у сервісних центрах МВС України. Послугу онлайн-запису на прийом прибрали після початку війни через регулярні атаки хакерів на державні сайти, а в червні вирішили відновити.

На початку серпня в Україні змінили правила виїзду за кордон на приватних автомобілях. МВС розширило список необхідних документів, додавши до нього страховку "Зелена картка".