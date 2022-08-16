Нейросеть Neural Synesthesia нарисовала развитие мира и то, каким будет его конец (видео)

В ролике можно увидеть, как по мнению ИИ зарождалась вселенная, развивалась жизнь на Земле и какими были исторические эпохи на планете, а также каким будет будущее для человечества.

Нейросеть Neural Synesthesia нарисовала, как в ее понимании развивалось зарождение цивилизации на Земле и чем эта история закончится. Соответствующее видео было опубликовано на YouTube-канале Neural Synesthesia.

В ролике можно увидеть процесс зарождения вселенной, развитие жизни на Земле и прожитые исторические эпохи на планете: динозавры, падение метеорита, обезьяны, первые люди и их быт, древний Египет, Средневековая Европа и нынешние времена.

Кроме того, Synesthesia попыталась воспроизвести то, какое будущее ожидает человечество и каким будет окончание жизни на Земле. По мнению искусственного интеллекта, люди и дальше будут развивать технологии, а города на Земле будут застраивать высотками. Кроме того, на планете появятся летающие машины. В позднем будущем нейросеть прогнозирует, что человек и искусственный интеллект могут стать одним целым.

Реакция пользователей на видео

На одном из форумов пользователи сети отмечают, что искусственный интеллект перепутал хронологию появления ДНК, а также переставил местами процесс развития готики с арабо-норманнской архитектурой.

Что это за искусственный интеллект Neural Synesthesia

Neural Synesthesia — нейросеть нового типа, созданная бельгийским исследователем и преподавателем в области машинного обучения Ксандером Стинбрюгге. Она способна "включать" синестезию по команде и подбирает визуальные формы для музыкальных композиций, используя готовые художественные решения и сгенерированные ей самой образы.

Напомним, 16 августа Фокус писал, что искусственный интеллект из TikTok нарисовал последний день Владимира Путина. В его понимании последний день своей жизни лидер России проведет на лодке у воды рядом с российским флагом. Можно представить что глава Кремля уйдет под воду вслед за крейсером "Москва".

Искусственный интеллект Midjourney нарисовал будущее человечества. Нейросеть считает, что человечество продолжит развиваться, чтобы покорять Марс и другие уголки космоса. Кроме того, в его представлении Москва сгорит, а украинская столица будет развиваться, в городе будут строить высокие небоскребы.