Нейросеть Neural Synesthesia намалювала розвиток світу і те, яким буде його кінець (відео)

У ролику можна побачити, як на думку ШІ зароджувався всесвіт, розвивалося життя на Землі та якими були історичні епохи на планеті, а також яким буде майбутнє для людства.

Нейромережа Neural Synesthesia намалювала, як у її розумінні розвивалося зародження цивілізації Землі і як ця історія закінчиться. Відповідне відео було опубліковано на YouTube-каналі Neural Synesthesia.

У ролику можна побачити процес зародження всесвіту, розвиток життя на Землі та прожиті історичні епохи на планеті: динозаври, падіння метеорита, мавпи, перші люди та їхній побут, стародавній Єгипет, Середньовічна Європа та сьогодення.

Крім того, Synesthesia спробувала відтворити те, яке майбутнє чекає на людство і яким буде закінчення життя на Землі. На думку штучного інтелекту, люди й надалі розвиватимуть технології, а міста на Землі забудовуватимуть висотками. Крім того, на планеті з'являться літаючі машини. У пізньому майбутньому нейромережа прогнозує, що людина та штучний інтелект можуть стати одним цілим.

Реакція користувачів на відео

На одному із форумів користувачі мережі зазначають, що штучний інтелект переплутав хронологію появи ДНК, а також переставив місцями процес розвитку готики з арабо-норманський архітектурою.

Що це за штучний інтелект Neural Synesthesia

Neural Synesthesia — нейромережа нового типу, створена бельгійським дослідником та викладачем у галузі машинного навчання Ксандером Стінбрюгге. Вона здатна "включати" синестезію за командою та підбирає візуальні форми для музичних композицій, використовуючи готові художні рішення та згенеровані нею самі образи.

Нагадаємо, 16 серпня Фокус писав, що штучний інтелект із TikTok намалював останній день Володимира Путіна. У його розумінні останній день свого життя лідер Росії проведе на човні біля води поряд із російським прапором. Можна уявити, що глава Кремля піде під воду слідом за крейсером "Москва".

Штучний інтелект Midjourney намалював майбутнє людства. Нейромережа вважає, що людство продовжить розвиватися, щоб підкорювати Марс та інші куточки космосу. Крім того, в її уяві Москва згорить, а українська столиця розвиватиметься, у місті будуватимуть високі хмарочоси.