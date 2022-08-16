7 миллионов ботов: в "Энергоатоме" заявили о самой масштабной кибератаке России

Боты в течение трех часов симулировали сотни миллионов просмотров основной страницы компании.

Сегодня, 16 августа, российские хакеры совершили масштабную кибератаку на официальный сайт госпредприятия "НАЭК "Энергоатом". Об этом сообщила пресс-служба компании.

Как уточняют в "Энергоатоме", кибератака стала самой крупной с момента полномасштабного российского вторжения.

"16 августа 2022 года произошла самая мощная с начала полномасштабного вторжения России хакерская атака на официальный сайт ГП "НАЭК "Энергоатом". Его атаковали с территории Российской Федерации", – говорится в сообщении.

Сайт компании одновременно атаковало 7,25 млн ботов. В течение трех часов они симулировали сотни миллионов просмотров основной страницы компании

В "Энергоатоме" заверили, что кибератака существенно не повлияла на работу сайта, и осталась незаметной для пользователей.

Напомним, в Москве оштрафовали Telegram за канал "Ищи своих". Ресурс публикует информацию о российских оккупантах, которые погибли или попали в плен в Украине.

Ранее Фокус сообщал о том, что с начала 2022 года хакеры украли у компаний РФ более 300 баз секретных данных. Аналитики InfoWatch указывают, что количество утечек в этом году возросло на 46% по сравнению с первым полугодием 2021-го.