В Москве оштрафовали Telegram за канал "Ищи своих": в нем есть данные убитых военных РФ

Ресурс публикует информацию о российских оккупантах, которые погибли или попали в плен в Украине. Некоторые политики говорят, что эти сведения вредны для людей с устойчивой психикой.

Московский суд оштрафовал мессенджер Telegram на 4 млн рублей за отказ удалить бот "Ищи своих", который публикует данные российских оккупантов, убитых или попавших в плен в Украине. Об этом пишет издание The Insider со ссылкой на решение судьи.

Роскомнадзор направил Telegram предписание об удалении бота "Ищи своих", раскрывающего личные данные российских военных, в предусмотренный законом срок ресурс не удалили, подчеркнул судья.

Представители компании на заседание суда не пришли, им сообщили дату заседания. Дело рассматривали в их отсутствие, сообщило агентство ТАСС.

О необходимости закрытия Telegram-бота "Ищи своих" заявляла ранее бывшая депутат Госдумы Наталья Поклонская, добавило издание.

[ + – ] Наталья Поклонская считает, что информация в Telegram-канале навредит "даже устойчивой психике" Фото: vk.com

По мнению политика, содержащаяся в нем информация может навредить "даже устойчивой психике".

"Ресурс не только не выполняет гуманитарные задачи, но и оказывает психологическое воздействие, распространяет дезинформацию и собирает личные данные с родственников военнослужащих", – считает Поклонская.

"Ищи своих" – что это за ресурс

В начале российского военного вторжения МВД Украины запустило сайт "РФ 200 Ищи своих", чтобы погибших или пленных российских военных искали их родственники.

МВД на это сайте публикует фото, видео и документы оккупантов. Telegram-канал этого ресурса распространяет гораздо больше контента, но там не во всех случаях указываются имена россиян. Сейчас на канал подписано более 38,5 тыс. человек.

Телефонная линия "Вернись живым из Украины" тоже помогает российским семьям найти родственников-окупантов.

В Украине также создали Telegram-канал "Пошук зниклих" с информацией о найденных или пропавших без вести людях во время войны с РФ.

Напомним, что 16 августа Советский суд Уфы признал лидера группы "ДДТ" Юрия Шевчука виновным в "дискредитации" ВС РФ, ему присудили штраф на 50 тысяч рублей.

В июле российского журналиста и видеоблогера Юрия Дудя обвинили в гей-пропаганде среди несовершеннолетних и оштрафовали на 120 тысяч рублей.