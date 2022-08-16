У Москві оштрафували Telegram за канал "Ищи своих": у ньому є дані вбитих військових РФ

Ресурс публікує інформацію про російських окупантів, які загинули чи потрапили в полон в Україні. Деякі політики кажуть, що ці відомості є шкідливими для людей зі стійкою психікою.

Московський суд оштрафував месенджер Telegram на 4 млн рублів за відмову видалити бот "Ищи своих", який публікує дані російських окупантів, котрі були вбиті або потрапили в полон в Україні. Про це пише видання The Insider із посиланням на рішення судді.

Роскомнагляд спрямував Telegram припис про видалення бота "Ищи своих", що розкриває особисті дані російських військових, у передбачений законом термін ресурс не видалили, наголосив суддя.

Представники компанії на засідання суду не дійшли, їм повідомили дату засідання. Справу розглядали за їх відсутності, повідомило агентство ТАСС.

Про необхідність закриття Telegram-бота "Ищи своих" заявляла раніше колишня депутатка Держдуми Наталія Поклонська, додало видання.

[ + – ] Наталія Поклонська вважає, що інформація в Telegram-каналі нашкодить "навіть стійкій психіці" Фото: vk.com

На думку політикині, інформація, що міститься в ньому, може нашкодити "навіть стійкій психіці".

"Ресурс не лише не виконує гуманітарні завдання, а й надає психологічний вплив, поширює дезінформацію і збирає особисті дані з родичів військовослужбовців", — вважає Поклонська.

"Ищи своих" — що це за ресурс

На початку російського військового вторгнення МВС України запустило сайт "РФ 200 Ищи своих", щоб загиблих чи полонених російських військових шукали їхні родичі.

МВС на цьому сайті публікує фото, відео та документи окупантів. Telegram-канал цього ресурсу поширює набагато більше контенту, але там не завжди вказуються імена росіян. Наразі на канал підписано понад 38,5 тис. осіб.

Телефонна лінія "Повернися живим з України" також допомагає російським сім'ям знайти родичів-оккупантів.

В Україні також створили Telegram-канал "Пошук зниклих" з інформацією про знайдених або зниклих безвісти людей під час війни з РФ.

Нагадаємо, що 16 серпня Радянський суд Уфи визнав лідера групи ДДТ Юрія Шевчука винним у дискредитації ЗС РФ, йому присудили штраф на 50 тисяч рублів.

У липні російського журналіста та відеоблогера Юрія Дудя звинуватили у гей-пропаганді серед неповнолітніх та оштрафували на 120 тисяч рублів.