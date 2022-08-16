7 мільйонів ботів: в "Енергоатомі" заявили про наймасштабнішу кібератаку Росії

Роботи протягом трьох годин симулювали сотні мільйонів переглядів основної сторінки компанії.

Сьогодні, 16 серпня, російські хакери здійснили масштабну кібератаку на офіційний сайт держпідприємства НАЕК "Енергоатом". Про це повідомила пресслужба компанії.

Як уточнюють в "Енергоатомі", кібератака стала найбільшою з моменту повномасштабного російського вторгнення.

"16 серпня 2022 року сталася найпотужніша з початку повномасштабного вторгнення Росії хакерська атака на офіційний сайт ДП "НАЕК "Енергоатом". Його атакували з території Російської Федерації", — йдеться у повідомленні.

Сайт компанії одночасно атакувало 7,25 млн. ботів. Протягом трьох годин вони симулювали сотні мільйонів переглядів основної сторінки компанії

В "Енергоатомі" запевнили, що кібератака суттєво не вплинула на роботу сайту і залишилася непомітною для користувачів.

Нагадаємо, у Москві оштрафували Telegram за канал "Шукай своїх". Ресурс публікує інформацію про російських окупантів, які загинули чи потрапили в полон в Україні.

Раніше Фокус повідомляв про те, що з початку 2022 року хакери вкрали у компаній РФ понад 300 баз секретних даних. Аналітики InfoWatch вказують, що кількість витоків цього року зросла на 46%, порівняно з першим півріччям 2021-го.