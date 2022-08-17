Китай не хочет помогать: DJI и Unitree осудили РФ за использование своих дронов и роботов

Россияне пытаются скрыть, что используют продукцию китайского производства, но сами же себя выдают.

Китайские компании DJI и Unitree Robotics выступили против того, что Россия использует их беспилотники и роботов в военных целях. Об этом пишет издание The Register.

Посольство РФ в Китае опубликовало в социальной сети Weibo пост со ссылкой на книгу генерала Юрия Балуевского, который ранее возглавлял Генеральный штаб российской армии. Военный похвалил коммерческие квадрокоптеры китайского производства и рассказал, как ВС РФ применяют их на войне, в частности, для наведения ракет и ствольной артиллерии, целеуказания, корректировки огня, ведения разведки. Благодаря таким дронам войска значительно повышают точность и сокращают расход боеприпасов.

"Беспилотный квадрокоптер Mavic, созданный китайской компанией DJI, в принципе стал символом современной войны", — процитировали слова генерала на странице посольства.

Вскоре компания DJI ответила на публикацию, осудив применение своих БПЛА в боевых действиях:

"Большинство продуктов предназначены для гражданских целей. Продукты DJI не подходят или не отвечают потребностям военного использования, мы не поддерживаем их военное применение", — написала пресс-служба в комментарии. Вскоре россияне удалили свой пост из Weibo, однако один из пользователей сделал скриншот и разместил его в Twitter.

Это не первый случай, когда DJI осуждала использование своих дронов на войне. В апреле компания приостановила поставки БПЛА в Россию и Украину, чтобы предоствратить их военное применение. Производитель подчеркнул, что категорически против установки вооружения на квадрокоптеры. Стоит отметить, что DJI находится под санкции США, несмотря на попытки улучшить репутацию.

Недавно в России представили боевого робота-собаку с гранатометом М-26, прикрепленного к спине, на форуме "Армия-2022". Российская компания "Интеллект Машин" утверждает, что сама выпускает роботизированные комплексы под названием М-81, используя китайские технологии, однако, несмотря на плотный черный чехол, аналитики опознали машину Go1 от Unitree Robotic.

В июле Unitree написала в Twitter, что осуждает любые действия, которые могут навредить людям, а также производит только гражданскую продукцию. Во вторник, 16 августа, со-основатель компании Чен Ли подтвердил эту позицию в интервью газете South China Morning Post. По его словам, Unitree не знала о планах России использовать ее роботов в военных целях.

Ранее писали, что в России скопировали китайский дрон DJI и представили под названием ZALA 421-24. Дочернее предприятие концерна "Калашников", предприятие ZALA aero утверждает, будто БПЛА невидим для радаров и неуязвим для систем РЭБ.