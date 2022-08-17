Китай не хоче допомагати: DJI та Unitree засудили РФ за використання своїх дронів та роботів

Росіяни намагаються приховати, що використовують продукцію китайського виробництва, але самі ж себе видають.

Китайські компанії DJI та Unitree Robotics виступили проти того, що Росія використовує їхні безпілотники та роботів у військових цілях. Про це пише видання The Register.

Посольство РФ у Китаї опублікувало в соціальній мережі Weibo пост із посиланням на книгу генерала Юрія Балуєвського, який раніше очолював Генеральний штаб російської армії. Військовий похвалив комерційні квадрокоптери китайського виробництва та розповів, як ЗС РФ застосовують їх на війні, зокрема, для наведення ракет та ствольної артилерії, цілевказівки, коригування вогню, ведення розвідки. Завдяки таким дронам війська значно підвищують точність та скорочують витрати боєприпасів.

"Безпілотний квадрокоптер Mavic, створений китайською компанією DJI, у принципі став символом сучасної війни", — процитували слова генерала на сторінці посольства.

Незабаром компанія DJI відповіла на публікацію, засудивши застосування своїх БПЛА у бойових діях:

"Більшість продуктів призначені для цивільних цілей. Продукти DJI не підходять або не відповідають потребам військового використання, ми не підтримуємо їхнього військового застосування", — написала пресслужба у коментарі. Незабаром росіяни видалили свій пост з Weibo, однак один із користувачів зробив скриншот і розмістив його у Twitter.

Це не перший випадок, коли DJI засуджувала використання своїх дронів на війні. У квітні компанія призупинила постачання БПЛА до Росії та України, щоб запобігти їхньому військовому застосуванню. Виробник наголосив, що категорично проти встановлення озброєння на квадрокоптери. Варто зазначити, що DJI перебуває під санкціями США, попри спроби покращити репутацію.

Нещодавно у Росії представили бойового робота-собаку з гранатометом М-26, прикріпленого до спини, на форумі "Армія-2022". Російська компанія "Інтелект Машин" стверджує, що сама випускає роботизовані комплекси під назвою М-81, використовуючи китайські технології, проте, попри чорний чохол, аналітики впізнали машину Go1 від Unitree Robotic.

У липні Unitree написала у Twitter, що засуджує будь-які дії, які можуть нашкодити людям, а також виробляє лише цивільну продукцію. У вівторок, 16 серпня, співзасновник компанії Чен Лі підтвердив цю позицію в інтерв'ю газеті South China Morning Post. За його словами, Unitree не знала про плани Росії використати її роботів у військових цілях.

Раніше писали, що в Росії скопіювали китайський дрон DJI та представили під назвою ZALA 421-24. Дочірнє підприємство концерну "Калашников", підприємство ZALA aero стверджує, ніби БПЛА невидимий для радарів та невразливий для систем РЕБ.