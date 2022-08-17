Полезно и красиво: ученые создали разноцветные батареи, чтобы они лучше продавались

Как считают разработчики, разнообразная цветовая гамма сделает добычу солнечной энергии более привлекательной и популярной.

Команда исследователей из Китая нашли способ создавать высокоэффективные цветные солнечные панели. О технологии стало известно изданию Science Daily.

Традиционно производители делают солнечные панели черного цвета из-за особенностей работы фотоэлектрических ячеек — цветные элементы рассеивают часть света, а значит вырабатывают меньше электроэнергии. К примеру, автомобиль выглядит красным, потому что глаза улавливают красные лучи, отраженную его поверхностью. Китайские химики подобрали материал, который отражает лишь небольшую часть солнечного спектра.

"Солнечные панели больше не только для крыш — некоторые здания даже имеют эти энергогенерирующие конструкции по всему фасаду. Но по мере того, как все больше зданий и общественных мест используют фотоэлектрические технологии, их монотонный черный цвет может не впечатлить зрителей", — отметили Science Daily.

В своей статье ученые объяснили, что поверхности солнечной батареи можно придать структуру, напоминающую крылья бабочки — их микроскопические шероховатости отражают свет в узком спектре, не снижая яркость. Предыдущие технологии придавали панелям только радужный оттенок и были слишком дорогими для массового производства. Команда нашла выход в виде специального материала под названием фотонное стекло, состоящего из неупорядоченных диэлектрических шариков сульфида цинка. Большая часть проходит сквозь него, но свет отдельного спектра отражается, а его цвет зависит от размера шариков.

Благодаря такой технологии исследователи создали солнечные панели синих, зеленых и фиолетовых оттенков, при этом эффективность производства электроэнергии снизилась со стандартных 22,6% до 21,5%, то есть всего на 1,1%. Испытания показали, что поверхность с фотонным стеклом сохраняет цвет и производительность во время стандартных тестов на долговечность, при этом их несложно создавать массово. Кроме того, возможно создавать узоры. Теперь китайские ученые ищут способы получить другие цвета и сделать их более насыщенными.

Ранее инженеры изобрели прозрачные солнечные панели, которые могут заменить окна. Их прозрачность составляет 50%, а долговечность — около 30 лет.

До этого филиппинский ученый Карви Эрен Майг создал солнечные панели AuREUS, генерирующие электричество "без Солнца". Технология не требует прямых солнечных лучей, поэтому оборудование можно устанавливать внутри помещений.