Корисно та красиво: вчені створили різнокольорові батареї, щоб вони краще продавалися

Як вважають розробники, різноманітна кольорова гама зробить видобуток сонячної енергії більш привабливою та популярною.

Команда дослідників із Китаю знайшли спосіб створювати високоефективні кольорові сонячні панелі. Про технологію стало відомо виданню Science Daily.

Традиційно виробники роблять сонячні панелі чорного кольору через особливості роботи фотоелектричних осередків — кольорові елементи розсіюють частину світла, а отже, виробляють менше електроенергії. Наприклад, автомобіль виглядає червоним, тому що очі вловлюють червоні промені, відбиті його поверхнею. Китайські хіміки підібрали матеріал, що відбиває лише невелику частину сонячного спектру.

"Сонячні панелі більше не лише для дахів — деякі будівлі навіть мають ці енергогенерувальні конструкції по всьому фасаду. Але в міру того, як все більше будівель і громадських місць використовують фотоелектричні технології, їхній монотонний чорний колір може не вразити глядачів", — зазначили Science Daily.

У своїй статті вчені пояснили, що поверхні сонячної батареї можна надати структури, що нагадують крила метелика — їх мікроскопічні шорсткості відбивають світло у вузькому спектрі, не знижуючи яскравість. Попередні технології надавали панелям лише райдужний відтінок та були надто дорогими для масового виробництва. Команда знайшла вихід у вигляді спеціального матеріалу під назвою фотонне скло, що складається з невпорядкованих діелектричних кульок сульфіду цинку. Більшість проходить крізь нього, але світло окремого діапазону відбивається, яке колір залежить від розміру кульок.

Завдяки такій технології дослідники створили сонячні панелі синіх, зелених і фіолетових відтінків, при цьому ефективність виробництва електроенергії знизилася зі стандартних 22,6% до 21,5%, тобто лише на 1,1%. Випробування показали, що поверхня фотонного скла зберігає колір і продуктивність під час стандартних тестів на довговічність, при цьому їх нескладно створювати масово. Крім того, можна створювати візерунки. Тепер китайські вчені шукають способи отримати інші кольори та зробити їх більш насиченими.

Раніше інженери винайшли прозорі сонячні панелі, які можуть замінити вікна. Їхня прозорість становить 50%, а довговічність — приблизно 30 років.

До цього філіппінський вчений Карві Ерен Майг створив сонячні панелі AuREUS, що генерують електрику "без Сонця". Технологія не вимагає прямого сонячного проміння, тому обладнання можна встановлювати всередині приміщень.