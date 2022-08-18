В России умеют вычислять пользователей мессенджера Telegram по IP-адресам

ИТ-специалисты могут отследить не только местонахождение юзера, но и узнать, по каким ссылкам он переходил.

Сотрудники компаний "Интернет-поиск" и T.Hunter создали сервис для поиска юзеров мессенджера Telegram. СМИ habr.com сообщает, что сервис вычисляет людей по их IP-адресам.

Как заявили в "Интернет-поиске", специальная утилита собирает Big Data, но может и "просеивать" информацию, например, не показывать сведения об устройстве, с которого был осуществлен выход, или об операционной системе, установленной на конечном устройстве, или о регионе, к которому относится населенный пункт, где живет пользователь и т.д.

Сервис опирается на 64 источника при поиске данных, говорят в "Интернет-поиске". СМИ пишет, что айтишники "собирают информацию с нескольких десятков "собственных сайтов", а также больше года собирают цифровые следы из Telegram с привязкой к пользователю". На сегодняшний день "Интернет-поиск" и T.Hunter, если верить их словам, располагают информацией о 6 млн пользователей мессенджера Павла Дурова. Найти конкретного пользователя можно, если ввести его IP-адрес в системе поиска. Медиа отмечает, что согласно данным MediaScope, в РФ Телеграм пользуются 20,7 млн человек (данные 2022 года).

Рекомендуем ознакомиться с авторской колонкой эксперта по кибербезопасности Константина Корсуна, в которой он объясняет, почему украинцам рискованно пользоваться мессенджером Телеграм.

Сообщали также, что в Беларуси стикеры в Telegram, которые пародируют Лукашенко признали экстремистскими. Власти объявили вне закона стикер-паки "Luka" и "Саша 3%".