В Беларуси признали экстремистскими стикеры в Telegram с карикатурами на Лукашенко (фото)

Белорусские власти первый раз отнесли к экстремистским 2 стикер-пака "Luka" и "Саша 3%", высмеивающие президента страны. Некоторые стикеры – это слоганы "Дави таракана" и "Жыве Беларусь".

Белорусский суд признал экстремистскими два стикер-пака в мессенджере Telegram. Об этом сообщило издание "Sputnik.Беларусь" со ссылкой на приказ Мининформа Беларуси.

Это первый известный случай, когда белорусские власти отнесли к экстремистским материалам стикеры в мессенджере. Под запрет попали два стикер-пака с общими названиями Luka и Саша 3%.

[ + – ] В основном стикеры – это карикатуры на Александра Лукашенко

Картинки представляют собой либо карикатуры на президента Александра Лукашенко. Некоторые стикеры – это слоганы, например "Дави таракана" и "Жыве Беларусь".

МВД Беларуси в июне признало экстремистским формированием группу подписчиков Тelegram-каналов "Усы Лукашенко", "Сергей Беспалый", "Элехтарат" и других. "Усы Лукашенко" — канал, который в сатирическом ключе рассказывает политические новости.

Напомним, что в конце июля YouTube удалил канал белорусского пропагандиста Григория Азаренка. У него было почти 10 тыс. подписчиков. Лукашенко год назад наградил Азаренка медалью.

Недавно Лукашенко заявил, что украинская авиация специально поджигает поля с пшеницей, чтобы создать устрашающие кадры.

Президент Беларуси ранее признал участие белорусских военных в полномасштабной войне против Украины. Из Беларуси наносились удары "Искандерами" якобы по украинским военным объектам.