Украина боевыми вертолетами поджигает свои поля для "ужасающей картинки", — Лукашенко

Многие государства, по словам президента страны-агрессора, оказались на грани выживания из-за санкций, введенных против России и Беларуси.

Украинская авиация целенаправленно поджигают свои поля с пшеницей для создания "устрашающей" картинки. Такое заявление сделал президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании, которое было посвящено уборочной кампании.

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Глава страны-агрессора считает, что на мировом продовольственном рынке происходит критическая ситуация, которая усугубляется с каждым днем.

Помимо этого, Александр Лукашенко обвинил украинскую авиацию в целенаправленном поджоге собственных пшеничных полей для создания "устрашающей картинки" и раскритиковал страны Запада из-за введения санкций на поставки энергоносителей с минеральными удобрениями. "Бездумные" санкционные ограничения, по словам президента Беларуси, поставили многие государства на грань выживания.

"Критическая ситуация на мировом продовольственном рынке только усугубляется. Кадры горящих пшеничных полей, специально подожженных боевыми вертолетами наших южных соседей ради устрашающей картинки, никому не добавляют оптимизма. Зима близко. И для тех, кто не сможет себя прокормить, это будет холодная и голодная зима", — подытожил Лукашенко в ходе заседания, посвященного уборочной кампании в Беларуси.

[ + – ] Александр Лукашенко обвинил украинскую авиацию в обстреле своих пшеничных полей

Напомним, ранее президент Александр Лукашенко признал участие ВС Беларуси в полномасштабной войне против Украины. По словам главы страны-агрессора, белорусская армия участвовали в военной агрессии с превентивной целью.

Также сообщалось, что Россия проигнорировала договоренности и нанесла ракетный удар по складам с зерном на территории Одесского порта. В результате обстрела хранилищ на мировых рынках резко поднялась стоимость урожая.