Багато держав, за словами президента країни-агресора, опинилися на межі виживання через санкції, введені проти Росії та Білорусі.

Українська авіація цілеспрямовано підпалює свої поля з пшеницею для створення "жахливої" картинки. Таку заяву зробив президент Білорусі Олександр Лукашенко на нараді, яка була присвячена збиральній кампанії.

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Глава держави-агресора вважає, що на світовому продовольчому ринку відбувається критична ситуація, яка посилюється з кожним днем.

Крім цього, Олександр Лукашенко звинуватив українську авіацію в цілеспрямованому підпалі власних пшеничних полів для створення "жахливої картинки" і розкритикував країни Заходу через введення санкцій на постачання енергоносіїв із мінеральними добривами. "Безглузді" санкційні обмеження, за словами президента Білорусі, поставили багато держав на межу виживання.

"Критична ситуація на світовому продовольчому ринку тільки посилюється. Кадри пшеничних полів, що горять, спеціально підпалені бойовими вертольотами наших південних сусідів заради жахливої картинки, нікому не додають оптимізму. Зима близько. І для тих, хто не зможе себе прогодувати, це буде холодна та голодна зима ", — підсумував Лукашенко під час засідання, присвяченого жнивній кампанії в Білорусі.

[ + – ] Олександр Лукашенко звинуватив українську авіацію в обстрілі своїх пшеничних полів

Нагадаємо, раніше президент Олександр Лукашенко визнав участь ЗС Білорусі у повномасштабній війні проти України. За словами глави держави-агресора, білоруська армія брали участь у військовій агресії з превентивною метою.

Також повідомлялося, що Росія проігнорувала домовленості та завдала ракетного удару по складах із зерном на території Одеського порту. Унаслідок обстрілу сховищ на світових ринках різко піднялася вартість урожаю.