У Білорусі визнали екстремістськими стікери в Telegram із карикатурами на Лукашенка (фото)

Білоруська влада вперше назвала екстремістськими 2 стікер-паки "Luka" і "Саша 3%", які висміюють президента країни. Деякі стікери — це слогани "Дави таракана" та "Жыве Беларусь".

Білоруський суд визнав екстремістськими два стікер-паки в месенджері Telegram. Про це повідомило видання "Sputnik.Беларусь" з посиланням на наказ Мінінформу Білорусі.

Це перший відомий випадок, коли білоруська влада назвала екстремістськими матеріалами стікери в месенджері. Під заборону потрапили два стікер-паки із загальними назвами Luka та Саша 3%.

[ + – ] Здебільшого стікери – це карикатури на Олександра Лукашенка

Картинки являю собою карикатури на президента Олександра Лукашенка. Деякі стікери — це слогани, наприклад "Дави таракана" та "Жыве Беларусь".

МВС Білорусі у червні визнало екстремістським формуванням групу підписників Тelegram-каналів "Усы Лукашенко", "Сергей Беспалый", "Элехтарат" та інших. "Усы Лукашенко" — канал, який у сатиричному ключі розповідає політичні новини.

Нагадаємо, що наприкінці липня YouTube видалив канал білоруського пропагандиста Григорія Азаренка. Він мав майже 10 тис. підписників. Лукашенко рік тому нагородив Азаренка медаллю.

Нещодавно Лукашенко заявив, що українська авіація спеціально підпалює поля з пшеницею, щоб створити жахливі кадри.

Президент Білорусі раніше визнав участь білоруських військових у повномасштабній війні проти України. З Білорусі завдавалися удари "Іскандерами" нібито по українських військових об'єктах.