У Росії вміють вираховувати користувачів месенджера Telegram за IP-адресами

ІТ-фахівці можуть відстежити не тільки місцезнаходження користувача, а й дізнатися, за якими посиланнями він переходив.

Співробітники фірм "Интернет-поиск" і T.Hunter створили сервіс для пошуку користувачів месенджера Telegram. ЗМІ habr.com повідомляє, що сервіс вираховує людей за їх IP-адресами.

Як заявили в "Интернет-поиске", спеціальна утиліта збирає Big Data, але може й "просіювати" інформацію, наприклад, не показувати відомості про пристрій, з якого було здійснено вихід, або про операційну систему, встановлену на кінцевому пристрої, або про регіон, до якого належить населений пункт, де живе користувач тощо.

Сервіс спирається на 64 джерела під час пошуку даних, кажуть в "Интернет-поиске". ЗМІ пише, що айтішники "збирають інформацію з кількох десятків "власних сайтів", а також понад рік збирають цифрові сліди з Telegram із прив'язкою до користувача". На сьогодні "Интернет-поиск" і T.Hunter, якщо вірити їхнім словам, мають інформацію про 6 млн користувачів месенджера Павла Дурова. Знайти певного користувача можна, якщо ввести його IP-адресу в системі пошуку. Медіа зазначає, що згідно з даними MediaScope, в РФ телеграм користуються 20,7 млн осіб (дані 2022 року).

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Повідомляли також, що в Білорусі стікери в Telegram, які пародують Лукашенка, визнали екстремістськими. Влада оголосила поза законом стікер-паки "Luka" та "Саша 3%".