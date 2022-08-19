IT-Армия Украины атаковала Центробанк РФ: банк вынудили отключить несколько сервисов

Украинским хактивистам удалось "положить" сайт cbr.ru.

17 августа IT-Армия Украины анонсировала атаку на сайт Центрального банка России — cbr.ru. И в тот же день сервис банка перестал работать, о чем хактивисты известили в своем телеграм-канале.

Хакеры-активисты выложили скриншот в подтверждение своих слов. На скрине содержится сообщение: банк извещает о временном прекращении приема электронных документов.

Через два дня на канале IT-Армии Украины появился пост, в котором сказано, что атака на сайте Центрального банка РФ была весьма успешной.

"Работа с Центральным банком России была настолько успешна, что им пришлось отключать некоторые сервисы! Более защищенные сети ЦБ с нашей атакой не справились, поэтому россиянам пришлось полностью перебрасывать все на поставщика услуг", — говорится в сообщении.

Также хактивисты подчеркнули, что российские продукты настолько слабы, что не выдерживают DDoS-атак.

"В итоге импортозамещение прошло как обычно "хорошо" и в который раз подтвердило, что продукты России настолько на низком уровне, что им нет аналогов", — поиронизировали авторы канала.

[ + – ] Приложение Центрального банка России Фото: cbr.ru

В телеграм-канале хактивисты предупредли, что это только "репетиция", намекнув на то, что атаки продолжатся.

"Сегодня у нас репетиция с банковскими сервисами, до сих пор позволяющими россиянам оформлять международные виртуальные карты и пересылать деньги", — сказано в сообщении.

Ранее IT-Армия Украины провела атаку на сервисы, связанные с партией "Справедливая Россия — За правду". В партии подтвердили наличие атаки "с Украины", о чем даже известили российские СМИ.

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