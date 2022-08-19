IT-Армія України атакувала Центробанк РФ: банк змусили відключити кілька сервісів

Українським хактивістам удалося "покласти" сайт cbr.ru.

17 серпня IT-Армія України анонсувала атаку на сайт Центрального банку Росії — cbr.ru. І того ж дня сервіс банку перестав працювати, про що хактивісти повідомили у своєму телеграм-каналі.

Хакери-активісти виклали скриншот на підтвердження своїх слів. На скрині міститься повідомлення: банк повідомляє про тимчасове припинення прийому електронних документів.

Через два дні на каналі IT-Армії України з'явився пост, в якому сказано, що атака на сайті Центрального банку РФ була досить успішною.

"Робота з Центральним банком Росії була настільки успішною, що їм довелося відключати деякі сервіси! Захищеніші мережі ЦБ з нашою атакою не впоралися, тому росіянам довелося повністю перекидати все на постачальника послуг", — йдеться у повідомленні.

Також хактивісти наголосили, що російські продукти настільки слабкі, що не витримують DDoS-атак.

"В результаті імпортозаміщення пройшло як завжди "добре" і вкотре підтвердило, що продукти Росії настільки на низькому рівні, що їм немає аналогів", — поіронізували автори каналу.

[ + – ] Додаток Центрального банку Росії Фото: cbr.ru

У телеграм-каналі хактивісти попередили, що це лише "репетиція", натякнувши на те, що атаки продовжаться.

"Сьогодні у нас репетиція з банківськими сервісами, які досі дозволяють росіянам оформлювати міжнародні віртуальні картки та пересилати гроші", — сказано у повідомленні.

Раніше IT-Армія України провела атаку на сервіси, пов'язані з партією "Справедлива Росія — За правду". У партії підтвердили наявність атаки "з України", про що навіть повідомили російські ЗМІ.

Ми повідомляли про те, що смартфони росіян можуть перетворити на "цеглу" — це під силу зробити розробникам операційних систем, якщо вони раптом вирішать заблокувати роботу iOS та Android на території РФ.