ВСУ получили почти 500 БПЛА от "Армии дронов": Федоров показал зрелищное видео с ними

В Минцифры визуализировали рой дронов, который отправился на передовую.

В своем телеграм-канале министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров выложил видеоролик, чтобы показать, сколько беспилотников получили защитники Украины от проекта "Армия дронов".

В посте Федоров сообщил, что "Армия дронов" состоит из 472 устройств (на сегодняшний день). Все эти БПЛА были куплены на пожертвования украинцев. Некоторые граждане передавали собственные дроны в пользу ВСУ.

"Поскольку дроны приезжают к нам партиями, сложно показать, как они выглядят все вместе. Но мы попытались продемонстрировать вам этот мощный рой БПЛА, закупленный за ваши донаты", — написал чиновник, а также добавил, что "часть беспилотников уже выполняют боевые задания на фронте".

Михаил Федоров поблагодарил всех, кто задонатил проекту "Армия дронов": "Благодарю каждого, кто продолжает донатить и донатить (https://u24.gov.ua/ru/dronation). Больше дронов — больше спасенных жизней наших воинов. Новые дроны – на подходе".

Ранее мы сообщали о том, что украинским солдатам предоставят в пользование БПЛА украинского производства ACS-3, SKIF и UJ-22. Фокус рассказал подробнее об этих беспилотниках, которые поступили в распоряжение "Армии дронов".

Писали о том, что "Армия дронов" передала ВСУ несколько десятков беспилотников FLyEye и DJI Matrice 300. Эти дроны были куплены на пожертвования граждан 74-х стран мира.

Известно также, что "Армия дронов" занимается обучением операторов. Школа Dronarium взялась подготовить 150 бойцов ВСУ, чтобы они могли применять БПЛА в полевых условиях. Учебные центры работают в Киеве и Львове, но планируется их открытие и в других городах Украины.