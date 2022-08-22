ЗСУ отримали майже 500 БПЛА від "Армії дронів": Федоров показав видовищне відео з ними

У Мінцифри візуалізували рій дронів, що вирушив на передову.

У своєму телеграм-каналі міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров виклав відеоролик, щоб показати скільки безпілотників отримали захисники України від проєкту "Армія дронів".

У дописі Федоров повідомив, що "Армія дронів" складається з 472 пристроїв (на сьогодні). Усі ці БПЛА було куплено на пожертвування українців. Деякі громадяни передавали власні дрони на користь ЗСУ.

"Оскільки дрони приїжджають до нас партіями, складно показати, як вони виглядають усі разом. Але ми спробували продемонструвати вам цей потужний рій БПЛА, закуплений за ваші донати", — написав чиновник, а також додав, що "частина безпілотників уже виконують бойові завдання на фронті".

Михайло Федоров подякував усім, хто задонатив проєкту "Армія дронів": "Дякую кожному, хто продовжує донатити і донатити (https://u24.gov.ua/ru/dronation). Більше дронів — більше врятованих життів наших воїнів. Нові дрони — на підході".

Раніше ми повідомляли про те, що українським солдатам нададуть у користування БПЛА українського виробництва ACS-3, SKIF та UJ-22. Фокус розповів докладніше про ці безпілотники, які надійшли у розпорядження "Армії дронів".

Писали про те, що "Армія дронів" передала ЗСУ кілька десятків безпілотників FLyEye та DJI Matrice 300. Ці дрони були куплені на пожертвування громадян 74 країн світу.

Відомо також, що "Армія дронів" займається навчанням операторів. Школа Dronarium взялася підготувати 150 бійців ЗСУ, щоб вони могли застосовувати БПЛА в польових умовах. Навчальні центри працюють у Києві та Львові, але планується їхнє відкриття і в інших містах України.