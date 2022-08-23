Дуров предложил продавать никнеймы в Telegram - пользователи не оценили

Основатель мессенджера рассказал, что в соцсети может появиться специальная платформа для проведения электронных торгов. В качестве лотов выставят запоминающиеся имена для пользователей.

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал о запуске платформы для проведения аукционов по продаже запоминающихся никнеймов (t.me-адресов). Об этом он написал в своем канале.

Бизнесмен находится под впечатлением от успеха аукциона, проведенного TON для доменных имен/кошельков.

"Wallet.ton был продан за 215 250 Toncoin (около $260 тыс.), а Casino.ton был продан за $244 тыс. Если TON удалось добиться таких результатов, представьте, насколько успешным мог бы быть Telegram с его 700 миллионами пользователей, если бы мы выставили на аукцион зарезервированные имена, ссылки на группы и каналы", – прокомментировал он.

Как отметил Дуров, в дополнение к миллионам запоминающихся t.me-адресов, таких как @storm или @royal, для продажи могут быть доступны все четырехбуквенные имена пользователей (@bank, @club, @game, @gift). Он также предположил, что продавать можно будет эмодзи и стикеры.

В частности, команда Telegram планирует опробовать блокчейн как будущий рынок внутри мессенджера. На новой платформе владельцы имен пользователей смогут их передавать покупателям в защищенных сделках. Право собственности будет защищено с помощью смарт-контрактов.

"Давайте посмотрим, сможем ли мы добавить немного Web 3.0 в Telegram в ближайшие недели", — подытожил Дуров.

Реакция пользователей мессенджера на идею аукциона в Telegram

В настоящее время публикация основателя Telegram закрыта для реакций. Однако, как пишет издание Meduza, изначально пользователи могли выразить свои эмоции относительно новой идеи Дурова. В итоге, под постом появилось не менее 21,3 тысячи дизлайков. При этом как минимум 6,5 тысяч пользователей оценили идею, оставив лайки под публикацией.

Напомним, в конце июня немецкое издание Spiegel опубликовало информацию, что власти Германии требуют от Telegram "сливать" личные данные пользователей. Силовые ведомства якобы аргументируют свои требования тем, что эта информация нужна следователям, которые занимаются делами подозреваемых в жестоком обращении с детьми и терроризме.

Позже Павел Дуров опроверг заявления о том, что мессенджер отправляет Google информацию о пользователях. Он рассказал, что Telegram арендует у Google оборудование для новой функции мессенджера, которой пользуются только обладателям подписки Premium: преобразования голосовых сообщений в текст.