Дуров запропонував продавати нікнейми в Telegram — користувачі не оцінили

Засновник месенджера розповів, що в соцмережі може з'явитись спеціальна платформа для проведення електронних торгів. Як лоти виставлять імена, що запам'ятовуються для користувачів.

Творець месенджера Telegram Павло Дуров розповів про запуск платформи для проведення аукціонів із продажу нікнеймів (t.me-адрес). Про це він написав у своєму каналі.

Бізнесмен перебуває під враженням від успіху аукціону, проведеного TON для доменних імен/гаманців.

"Wallet.ton продали за 215 250 Toncoin (близько $260 тис.), а Casino.ton продали за $244 тис. Якщо TON вдалося досягти таких результатів, уявіть, наскільки успішним міг би бути Telegram із його 700 мільйонами користувачів, якби ми виставили на аукціон зарезервовані імена, посилання на групи та канали", — прокоментував він.

Як зазначив Дуров, на додаток до мільйонів t.me-адрес, що запам'ятовуються, таких як @storm або @royal, для продажу можуть бути доступні всі чотирилітерні імена користувачів (@bank, @club, @game, @gift). Він також припустив, що продавати можна буде емодзі та стикери.

Зокрема, Telegram планує випробувати блокчейн як майбутній ринок усередині месенджера. На новій платформі власники імен користувачів зможуть їх передавати покупцям у захищених угодах. Право власності буде захищене за допомогою смарт-контрактів.

"Давайте подивимося, чи зможемо ми додати трохи Web 3.0 у Telegram найближчими тижнями", — підсумував Дуров.

Реакція користувачів месенджера на ідею аукціону Telegram

Наразі публікація засновника Telegram закрита для реакцій. Однак, як пише видання Meduza, спочатку користувачі могли висловити свої емоції щодо нової ідеї Дурова. У результаті під постом з'явилося не менше 21,3 тисячі дизлайків. При цьому як мінімум 6,5 тисячі користувачів оцінили ідею, залишивши лайки під публікацією.

Нагадаємо, наприкінці червня німецьке видання Spiegel опублікувало інформацію, що влада Німеччини вимагає від Telegram "зливати" особисті дані користувачів. Силові відомства нібито аргументують свої вимоги тим, що ця інформація потрібна слідчим, які займаються справами підозрюваних у жорстокому поводженні з дітьми й тероризмом.

Пізніше Павло Дуров спростував заяву про те, що месенджер надсилає Google інформацію про користувачів. Він розповів, що Telegram орендує в Google обладнання для нової функції месенджера, якою користуються лише власникам передплати Premium: перетворення голосових повідомлень на текст.