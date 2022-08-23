Энциклопедия плюс пропаганда: в России создали альтернативу "Википедии"

Редакторы новой онлайн-энциклопедии заявляют, что отдают приоритет официальной позиции РФ по войне в Украине и соблюдению традиционных ценностей.

В России создали новую онлайн-энциклопедию — "Руниверсалис". Авторы проекта заявили, что раньше они были редакторами и администраторами "Википедии", но решили порвать с проектом, так как он перестал отвечать критериям нейтральной и общедоступной энциклопедии. При этом они не скрывают, что опираются на материалы и наработки "Википедии", так как "считают содержательную часть "РуВики" достоянием всего рунета, а не собственностью частного американского фонда".

По словам авторов проекта, его сервера расположены в России. Они подчеркивают, что намерены соблюдать требования российских, а не американских законов.

"То есть, помимо того, что "Руниверсалис" исполняет законы России, а не США (а это, в частности, значит, что в статьях не будет фейковых нелепиц о происходящем на Украине), в проекте задекларирован приоритет традиционных ценностей, — сказано в заявлении. — На практике это означает, что для описания, например, гомосексуализма редакторы будут исходить не из того, что записано в поддавшихся давлению ЛГБТ-лобби западных научных журналах, а из традиционных представлений об отношениях между мужским и женским полом".

Интерфейс сайта почти полностью скопирован с "Википедии", на него загружено более 8 тыс. статей, в то время, как в оригинальной энциклопедии их более 1,8 млн.

На стартовой странице расположен блок новостей, посвященных войне в Украине. Материалы в нем подаются только с позиции российской государственной пропаганды.

[ + – ] Материалы о войне в Украине проект подает только с позиции российской государственной пропаганды

Представитель "Викимедии" впервые услышал об аналоге энциклопедии от журналистов. Он рассказал, что внутри сообщества проект не обсуждался, а если кто-то из бывших редакторов "Википедии" и участвует в нем, то это, скорее всего, "кто-то из бессрочно заблокированных".

Судя по содержимому сайта новой энциклопедии, работу над ним начали еще в начале июня, однако об этом проекте стало известно только 23 августа. В этот день о создании "идеологически правильной" российской энциклопедии сообщил заместитель председателя комитета Госдумы РФ по информационной политике, технологиям и связи Антон Горелкин. Он пожелал команде проекта успехов.

"Википедия" недавно созданную статью о новой энциклопедии удалила.

Напомним, в мае президент России Владимир Путин заявил, что одной "Википедией" невозможно пользоваться, поэтому нужно передавать обществу красиво поданную "объективную, важную и глубокую информацию". Спустя месяц Роскомнадзор потребовал от "Википедии" удалить статьи о боях за Харьков и применении фосфорных бомб российской армией. Также закрыть энциклопедию требуют российские пропагандисты.