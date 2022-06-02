В РФ требуют от "Википедии" удалить статьи о боях за Харьков и применении фосфорных бомб

По мнению Генеральной прокуратуры РФ, в этих материалах содержатся "недостоверные сведения о жертвах среди мирного населения". На выполнение требования интернет-энциклопедии предоставили сутки.

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Роскомнадзор требует от "Википедии" удалить статьи "Бои за Харьков (2022)" и "Использование фосфорных бомб в период вторжения России в Украину". Об этом сообщается в разделе интернет-энциклопедии со списком запрещенных в России страниц.

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[ + – ] Статья об использовании фосфорных бомб в Украине

Также указано, что данные статьи Генеральная прокуратура РФ внесла в российский Реестр информации, распространяемой с нарушением закона. В частности, правоохранительные органы страны-агрессора считают, что эти материалы содержат "недостоверные сведения о жертвах среди мирного населения", "атаках на гражданские объекты", а также якобы ложную информацию о гибели российских военных.

Уточняется, что статьи должны быть удалены в течение суток.

Ранее в список запрещенных в России страниц также попали две англоязычные статьи о "рашизме" и полномасштабном российском вторжении в Украину, а также русскоязычные статьи о битвах за Киев, резне в Буче, обстреле больницы в Мариуполе, разрушении Мариупольского театра, военных преступлениях России во время полномасштабной войны в Украине и так далее.

Также сегодня Роскомнадзор подтвердил ограничение работы VPN-сервисов, в том числе Proton VPN, помогающих обходить блокировки признанного в стране-агрессоре запрещенным контента.

Ранее Фокус рассказывал, что в некоторых регионах России власти проверяют возможность заблокировать VPN-сетей. Интересно, что с начала вторжения российских войск на территорию Украины, российские государственные и коммерческие компании официально потратили более $9,8 млн на услуги VPN.

Также мы писали о том, что администрация "Википедии" в России дважды не отреагировала на требование Роскомнадзора удалить "недостоверную информацию" о войне в Украине.