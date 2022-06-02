У РФ вимагають від "Вікіпедії" видалити статті про бої за Харків та застосування фосфорних бомб

На думку Генеральної прокуратури РФ, у цих матеріалах містяться "неправдиві відомості про жертви серед мирного населення". На виконання вимог інтернет-енциклопедії надали добу.

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Роскомнагляд вимагає від "Вікіпедії" видалити статті "Бої за Харків (2022)" та "Використання фосфорних бомб у період вторгнення Росії в Україну". Про це повідомляють у розділі інтернет-енциклопедії зі списком сторінок, що заборонені в Росії.

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[ + – ] Стаття про використання фосфорних бомб в Україні

Також зазначено, що дані статті Генеральна прокуратура РФ внесла до російського Реєстру інформації, яка розповсюджується з порушенням закону. Зокрема, правоохоронні органи країни-агресора вважають, що ці матеріали містять "неправдиві відомості про жертви серед мирного населення", "атаки на цивільні об'єкти", а також нібито неправдиву інформацію про загибель російських військових.

Уточнюється, що статті мають вилучити протягом доби.

Раніше до списку заборонених у Росії сторінок також потрапили дві англомовні статті про "рашизм" і повномасштабне російське вторгнення в Україну, а також російськомовні статті про битви за Київ, різанину в Бучі, обстріл лікарні в Маріуполі, руйнування Маріупольського театру повномасштабної війни в Україні й таке інше.

Також сьогодні Роскомнагляд підтвердив обмеження роботи VPN-сервісів, зокрема Proton VPN, що допомагають обходити блокування визнаного в країні-агресорі забороненого контенту.

Раніше Фокус розповідав, що в деяких регіонах Росії влада перевіряє можливість заблокувати VPN-мереж. Цікаво, що з початку вторгнення російських військ на територію України, російські державні та комерційні компанії офіційно витратили понад $9,8 млн на послуги VPN.

Також ми писали, що адміністрація "Вікіпедії" в Росії двічі не відреагувала на вимогу Роскомнагляду видалити "неправдиву інформацію" про війну в Україні.