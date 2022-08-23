Енциклопедія плюс пропаганда: у Росії створили альтернативу "Вікіпедії"

Редактори нової онлайн-енциклопедії заявляють, що віддають пріоритет офіційної позиції РФ щодо війни в Україні та дотримання традиційних цінностей.

У Росії створили нову онлайн-енциклопедію — "Руніверсаліс". Автори проєкту заявили, що раніше вони були редакторами й адміністраторами "Вікіпедії", але вирішили порвати з проєктом, оскільки він перестав відповідати критеріям нейтральної та загальнодоступної енциклопедії. При цьому вони не приховують, що спираються на матеріали та напрацювання "Вікіпедії", оскільки "вважають змістовну частину "РуВікі" надбанням всього рунету, а не власністю приватного американського фонду".

За словами авторів проєкту, його сервери розташовані у Росії. Вони наголошують, що мають намір дотримуватись вимог російських, а не американських законів.

"Тобто, крім того, що "Руніверсал" виконує закони Росії, а не США (а це, зокрема, означає, що в статтях не буде фейкових нісенітниць про те, що відбувається в Україні), у проєкті задекларовано пріоритет традиційних цінностей, — сказано в заяві. — На практиці це означає, що для опису, наприклад, гомосексуалізму редактори виходитимуть не з того, що записано в західних наукових журналах, що піддалися тиску ЛГБТ-лобі, а з традиційних уявлень про стосунки між чоловічою та жіночою статтю".

Інтерфейс сайту майже повністю скопійовано з "Вікіпедії", на нього завантажено понад 8 тис. статей, у той час як в оригінальній енциклопедії їх понад 1,8 млн.

На стартовій сторінці розміщено блок новин, присвячених війні в Україні. Матеріали у ньому подаються лише з позиції російської пропаганди.

[ + – ] Матеріали про війну в Україні проєкт подає лише з позиції російської державної пропаганди

Представник "Вікіпедії" вперше почув про аналог енциклопедії від журналістів. Він розповів, що всередині спільноти проєкт не обговорювався, а якщо хтось із колишніх редакторів "Вікіпедії" і бере участь у ньому, то це, швидше за все, "хтось з безстроково заблокованих".

Судячи з вмісту сайту нової енциклопедії, роботу над ним розпочали ще на початку червня, проте про цей проєкт стало відомо лише 23 серпня. Цього дня про створення "ідеологічно правильної" російської енциклопедії повідомив заступник голови комітету Держдуми РФ з інформаційної політики, технологій і зв'язку Антон Горєлкін. Він побажав команді проєкту успіхів.

"Вікіпедія" нещодавно створену статтю про нову енциклопедію видалила.

Нагадаємо, у травні президент Росії Володимир Путін заявив, що однією "Вікіпедією" неможливо користуватися, тому потрібно передавати суспільству красиво подану "об'єктивну, важливу та глибоку інформацію". Через місяць Роскомнагляд вимагав від "Вікіпедії" видалити статті про бої за Харків і застосування фосфорних бомб російською армією. Також закрити енциклопедію вимагають російські пропагандисти.