Спрос на смартфоны падает во всем мире, кроме самых дорогих моделей

Инфляция, карантин и ощущение "одинаковости" нанесли ущерб глобальному спросу на смартфоны.

Во втором квартале 2022 года пользователи не интересовались смартфонами на том же уровне, как в этот же период прошлого или позапрошлого года. Однако это не касается тех моделей, которые стоили более 900 долларов, сообщает arstechnica.com.

Производители смартфонов сообщают о значительном спаде продаж смартфонов, и аналитики считают, что это связано с тем, что люди стали реже менять старые модели на новые, пишет издание. Однако спрос на дорогие телефоны по-прежнему высок — пользователям нравится владеть топовыми моделями.

Почти все компании-разработчики смартфонов, кроме Samsung и Apple, в своих отчетах за второй квартал 2022 года указали на снижение поставок смартфонов. По данным International Data Corp., мировые поставки телефонов сократились на 9% в прошлом квартале по сравнению с 2021 годом. Китайские бренды, такие как Xiaomi, Vivo и Oppo отмечают заметный спад продаж. Например, Xiaomi сообщила о 26-поцентном падении поставок смартфонов во втором квартале при аналогичном падении выручки, говорится в материале.

[ + – ] График падения продаж смартфонов во втором квартале 2022 года Фото: arstechnica.com

В материале Wall Street Journal аналитики и руководители компаний указали на несколько причин падения спроса: инфляция, смену интересов в связи с пандемией, растущий китайский рынок. Производители микросхем и компонентов недавно сообщили об аналогичном снижении спроса, поскольку они стремились инвестировать в большее количество производственных мощностей.

Согласно опросам, проведенным в период с 2015 по 2019 год, средняя продолжительность владения телефоном постоянно увеличивалась: с примерно с 20-ти месяцев до более чем 2-х лет. И тем не менее, по данным Counterpoint Research, продажи смартфонов стоимостью более 1000 долларов выросли в первой половине этого года. Этот сегмент, который включает большую часть линейки Apple, а также флагманские и складные модели Samsung, составлял лишь 10% рынка, но приносил 70% прибыли, сообщает Counterpoint.

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