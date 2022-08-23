Попит на смартфони падає у всьому світі, крім найдорожчих моделей

Інфляція, карантин і відчуття "однаковості" завдали шкоди глобальному попиту на смартфони.

У другому кварталі 2022 року користувачі не цікавилися смартфонами на тому ж рівні, як у цей же період минулого чи позаминулого року. Однак, це не стосується тих моделей, які коштували понад 900 доларів, повідомляє arstechnica.com.

Виробники смартфонів повідомляють про значний спад продажів смартфонів, й аналітики вважають, що це пов'язано з тим, що люди почали рідше міняти старі моделі на нові, пише видання. Однак попит на дорогі телефони, як і раніше, високий — користувачам подобається володіти топовими моделями.

Майже всі компанії-розробники смартфонів, окрім Samsung та Apple, у своїх звітах за другий квартал 2022 року вказали на зниження постачання смартфонів. За даними International Data Corp., світові постачання телефонів скоротилися на 9% минулого кварталу порівняно з 2021 роком. Китайські бренди, такі як Xiaomi, Vivo й Oppo зазначають помітний спад продажів. Наприклад, Xiaomi повідомила про 26-відсоткове падіння постачання смартфонів у другому кварталі за умов аналогічного падіння виручки, йдеться в матеріалі.

[ + – ] Графік падіння продажів смартфонів у другому кварталі 2022 року Фото: arstechnica.com

У матеріалі Wall Street Journal аналітики та керівники компаній вказали на кілька причин падіння попиту: інфляція, зміна інтересів у зв'язку з пандемією, китайський ринок, що росте. Виробники мікросхем і компонентів нещодавно повідомили про аналогічне зниження попиту, оскільки вони прагнули інвестувати в більшу кількість виробничих потужностей.

Згідно з опитуваннями, проведеними в період із 2015 по 2019 рік, середня тривалість володіння телефоном постійно збільшувалася: приблизно з 20-ти місяців до більш ніж 2-х років. Проте, за даними Counterpoint Research, продаж смартфонів вартістю понад 1 000 доларів зріс у першій половині цього року. Цей сегмент, який враховує велику частину лінійки Apple, а також флагманські та складні моделі Samsung, становив лише 10% ринку, але приносив 70% прибутку, повідомляє Counterpoint.

Раніше ми повідомляли про те, що iPhone наступного покоління вироблятимуть здебільшого не в Китаї, а в Індії.