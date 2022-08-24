Без помощи дронов: в DJI научились передавать видео на расстояние в 6 км (видео)

Устройство DJI Transmission позволяет управлять камерой и получать изображение на монитор в режиме реального времени.

Известный китайский производитель дронов представил технологию DJI Transmission, которая позволяет передавать видео в высоком качестве на расстояние до 6 км. Подробности раскрыл сайт Nofilmschool.

DJI Transmission выпустят вместе со стабилизаторами для камер DJI RS 3 Pro и DJI RS 3. Это оборудование с технологией передачи видео O3 Pro позволит операторам управлять камерой и звукозаписывающими устройствами на большом расстоянии. Специальный монитор с контроллерами позволяет удаленно управлять камерой и стабилизатором при помощи 2-х приемников, а также менять настройки удаленно. Подключив несколько мониторов, съемочная группа может получить совместный доступ к изображению в реальном времени.

Долгое время DJI тренировалась передавать данные со своих дронов, теперь же создатели роликов могут обойтись и без них. DJI Transmission поддерживает запись видео с разрешением 1080p/60 кадров в секунду с максимальным битрейтом 50 Мбит/с, а также плавное автоматическое переключение частот в диапазонах 2,4 ГГц, 5,8 ГГц и DFS для стабильности и надежности. При желании оператор может переключать каналы и вручную. Заявленное рабочее время составляет 3 ч 40 мин. у передатчика и 2 ч у монитора. Батареи можно легко заменять, чтобы не прерывать процесс.

Обозреватели с YouTube-канала Linus Tech Tips протестировали DJI Transmission, оценив преимущества и недостатки комплекта. Команда заметила, что сигнал прерывается, если между монитором и камерой находятся деревья, здания, вышки сотовой связи и другие объекты, создающие помехи. Однако DJI предвидела такие проблемы и предложила усиливающие антенны. Кроме того, система может снизить качество изображения, чтобы компенсировать задержку и сохранить передачу данных в прямом эфире.

Стоимость устройства составляет $2,5 тыс., что гораздо дешевле Teradek и других аналогов. В комплект поставки входят аудиопередатчик, монитор с высокой яркостью, блок для зарядки батарей и множество аксессуаров.

Ранее стало известно о выпуске нового дрона DJI под названием Avata. Разработчики использовали конструкцию, которая позволит БПЛА отскакивать от стен без серьезных повреждений после столкновений.

Писали также, что в России создали "несдуваемый" дрон, скопировав квадрокоптер DJI Mavic. Устройство получило название "Одуванчик", небольшие размеры позволяют запускать его прямо с рук.