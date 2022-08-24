Без допомоги дронів: у DJI навчилися передавати відео на відстань 6 км (відео)

Пристрій DJI Transmission дозволяє керувати камерою та отримувати зображення на монітор у режимі реального часу.

Відомий китайський виробник дронів представив технологію DJI Transmission, яка дозволяє передавати відео у високій якості на відстань до 6 км. Подробиці розкрив сайт Nofilmschool.

DJI Transmission випустять разом зі стабілізаторами для камер DJI RS 3 Pro та DJI RS 3. Це обладнання з технологією передавання відео O3 Pro дозволить операторам керувати камерою та пристроями звукозапису на великій відстані. Спеціальний монітор із контролерами дозволяє віддалено керувати камерою і стабілізатором за допомогою 2-х приймачів, а також змінювати налаштування віддалено. Підключивши кілька моніторів, знімальна група може отримати спільний доступ до зображення у реальному часі.

Довгий час DJI тренувалася передавати дані зі своїх дронів, тепер творці роликів можуть обійтися і без них. DJI Transmission підтримує запис відео з роздільною здатністю 1080p/60 кадрів на секунду з максимальним бітрейтом 50 Мбіт/с, а також плавне автоматичне перемикання частот у діапазонах 2,4 ГГц, 5,8 ГГц та DFS для стабільності та надійності. За бажання оператор може перемикати канали і вручну. Заявлений робочий час становить 3 год. 40 хв. у передавача та 2 год у монітора. Батареї можна легко замінювати, щоб не переривати процес.

Оглядачі з YouTube-каналу Linus Tech Tips протестували DJI Transmission, оцінивши переваги та недоліки комплекту. Команда зауважила, що сигнал переривається, якщо між монітором і камерою знаходяться дерева, будівлі, вежі стільникового зв'язку й інші об'єкти, що створюють перешкоди. Однак DJI передбачала такі проблеми і запропонувала підсилювальні антени. Крім того, система може знизити якість зображення, щоб компенсувати затримку та зберегти передавання даних у прямому ефірі.

Вартість пристрою складає $2,5 тис., що набагато дешевше за Teradek та інші аналоги. У комплект поставки входять аудіопередавач, монітор із високою яскравістю, блок для заряджання батарей і безліч аксесуарів.

Раніше стало відомо про випуск нового дрону DJI під назвою Avata. Розробники використовували конструкцію, яка дозволить БПЛА відскакувати від стінок без серйозних пошкоджень після зіткнень.

Писали також, що в Росії створили дрон, що не здувається, скопіювавши квадрокоптер DJI Mavic. Пристрій отримав назву "Кульбаба", невеликі розміри дозволяють запускати його прямо з рук.