Интернет в Херсоне цензурируют жестче, чем в РФ: заблокированы соцсети и украинские СМИ

На протяжении 3-х месяцев у херсонцев нет свободного доступа к западным соцсетям и украинским новостным изданиям. Оккупационная администрация добилась этого за счет переадресации херсонского интернет-трафика через РФ.

Наряду с военной кампанией, последние полгода РФ активно ведет и информационную войну. Начиная с 30 мая Интернет в оккупированной Херсонской области жестко цензурируется. По данным экспертов, в некоторых частях области доступ к Сети подвержен еще большему контролю, чем на территории самой России. Об этом сообщает Sky News.

Оккупационная администрация в Херсоне могла добилась "отключения" соцсетей за счет переадресации херсонского интернет-трафика через территорию РФ. Изначально трафик в Херсоне перенаправлялся посредством сетевых хабов в другие части Украины и проходил через Киев. Эти соединения сохранялись в течение первых трех месяцев после российского вторжения, но в дальнейшем россияне внесли изменения.

Представители РФ либо силой, либо убедив в необходимости сотрудничества взяли под контроль херсонских интернет-провайдеров. Сейчас Россия может перенаправлять трафик в РФ с помощью своего крымского провайдера. Впервые это произошло 1 мая, но представителям Украины удалось восстановить контроль над трафиком. Однако уже к 30 мая, когда большая часть телеком-инфраструктуры оказалась под контролем РФ, Интернет в Херсонской области вновь подвергся российской цензуре.

Теперь жителям оккупированной области приходится пользоваться российским Интернетом. На протяжении трех месяцев у херсонцев нет доступа к Facebook, Twitter и другим западным социальным соцсетям. Заблокированы украинские новостные веб-ресурсы.

Ранее Фокус разбирался в том, как РФ захватила украинский Интернет на оккупированных территориях. Цензура украинского Интернета со стороны РФ беспрецедентна, при этом задействуются крымские провайдеры.

Напомним, что Польша передала Украине 5 тысяч терминалов спутникового Интернета Starlink, которые помогут украинцам всегда оставаться на связи.