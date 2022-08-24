Інтернет у Херсоні цензурують жорсткіше, ніж у РФ: заблоковано соцмережі та українські ЗМІ

Протягом 3-х місяців у херсонців немає вільного доступу до західних соцмереж та українських новинних видань. Окупаційна адміністрація досягла цього внаслідок переадресації херсонського інтернет-трафіку через РФ.

Поряд із військовою кампанією, останні пів року РФ активно веде й інформаційну війну. Починаючи з 30 травня, інтернет в окупованій Херсонській області жорстко цензурується. За даними експертів, у деяких частинах області доступ до мережі піддається ще більшому контролю, ніж на території самої Росії. Про це повідомляє Sky News.

Окупаційна адміністрація в Херсоні могла досягти "відключення" соцмереж внаслідок переадресації херсонського інтернет-трафіку через територію РФ. Спочатку трафік у Херсоні перенаправлявся через мережеві хаби в інші частини України і проходив через Київ. Ці з'єднання зберігалися протягом перших трьох місяців після російського вторгнення, але надалі росіяни внесли зміни.

Представники РФ або силою, або переконавши необхідність співробітництва взяли під контроль херсонських інтернет-провайдерів. Наразі Росія може перенаправляти трафік до РФ за допомогою свого кримського провайдера. Вперше це сталося 1 травня, але представникам України вдалося поновити контроль над трафіком. Проте вже до 30 травня, коли більшість телеком-інфраструктури опинилася під контролем РФ, інтернет у Херсонській області знову зазнав російської цензури.

Наразі жителям окупованої області доводиться користуватися російським інтернетом. Протягом трьох місяців у херсонців немає доступу до Facebook, Twitter та інших західних соціальних соцмереж. Заблоковано українські новинні вебресурси.

Раніше Фокус розбирався з тим, як РФ захопила український інтернет на окупованих територіях. Цензура українського інтернету з боку РФ безпрецедентна, задіяні кримські провайдери.

Нагадаємо, що Польща передала Україні 5 тисяч терміналів супутникового Інтернету Starlink, які допоможуть українцям завжди залишатися на зв'язку.