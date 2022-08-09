Как Россия захватила украинский интернет на оккупированных территориях, — разбор NYT

Российская цензура украинского интернета не имеет аналогов в истории. Для обеспечения трафика из РФ оккупанты используют инфраструктуру в Крыму.

С начала полномасштабного вторжения войск РФ государство-агрессор практикует отключения пользователей на оккупированных территориях от украинского интернета и заменяет сеть на российскую. Для этого оккупант направляет трафик из Москвы через Крым и далее на временно неподконтрольные правительству территории. О том, как Россия захватывает украинский интернет, написало издание New York Times.

Журналисты напомнили, что через несколько недель после захвата Херсона российские солдаты пришли в офисы местных интернет-провайдеров и приказали им отдать контроль над сетью. Затем российские власти перенаправили мобильные и интернет-данные из Херсона через российские сети. Оккупанты заблокировали доступ к Facebook, Instagram и Twitter, а также к украинским новостным сайтам и другим источникам информации, затем отключили украинские сотовые сети, заставив жителей города пользоваться услугами российских операторов.

"То, что произошло в Херсоне, повторяется и в других частях оккупированной Россией Украины", — говорится в публикации.

По данным аналитиков, изменение маршрута трафика и цензура украинского интернета Россией не имеют аналогов в истории. Даже в случае с Пекином, когда он взял под свой контроль Гонконг, начиная с 2019 года, интернет там не подвергался такой жесткой цензуре, как на материковой части Китая. В некоторых оккупированных Россией районах Украины цифровая цензура еще хуже, чем в РФ. Так, в Херсонской и Донецкой областях заблокированы Google, YouTube и мессенджер Viber.

В 2014 году, после того как Россия оккупировала Крым, государственная телекоммуникационная компания РФ проложила подводный кабель и другую инфраструктуру через Керченский пролив для перенаправления интернет-трафика из Крыма в Россию. Данные из украинских сетей теперь перенаправляются на юг через Крым по этим кабелям.

30 мая внезапно пропал трафик херсонских интернет-провайдеров, таких как Скайнет и Статус Телеком. В течение следующих нескольких дней интернет-соединения людей были восстановлены, но они работали через контролируемую РФ телекоммуникационную компанию в Крыму Miranda Media, говорится в публикации.

Помимо этого российские войска часто разрушают инфраструктуру, которая связывала интернет на оккупированных территориях с остальной частью Украины и глобальной сетью. По состоянию на июнь около 15% украинской интернет-инфраструктуры по всей стране были повреждены или уничтожены. По меньшей мере 11% всех станций сотовой связи не работают из-за повреждения или отсутствия питания.

Оккупанты также требуют от украинцев предъявить паспорт, чтобы они могли купить SIM-карту с российским номером телефона. Это облегчает российским военным процесс слежки за людьми при помощи мобильных устройств.

"Мы наблюдаем оккупацию украинского интернета", — констатировал Альп Токер, директор NetBlocks, службы интернет-мониторинга, которая базируется в Лондоне.

Напомним, по данным СМИ, российские власти готовы отключить государство от глобального интернета, несмотря на заверения Кремля, что этого не произойдет.

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