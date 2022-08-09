Як Росія захопила український інтернет на окупованих територіях, розбір NYT

Російська цензура українського Інтернету не має аналогів в історії. Для забезпечення трафіку з РФ окупанти використовують інфраструктуру у Криму.

З початку повномасштабного вторгнення військ РФ держава-агресор практикує відключення користувачів на окупованих територіях від українського інтернету та замінює мережу на російську. Для цього окупант спрямовує трафік із Москви через Крим і далі на тимчасово непідконтрольні уряду території. Про те, як Росія захоплює український інтернет, написала газета New York Times.

Журналісти нагадали, що за кілька тижнів після захоплення Херсона російські солдати прийшли до офісів місцевих інтернет-провайдерів і наказали їм віддати контроль над мережею. Потім російська влада перенаправила мобільні та інтернет-дані з Херсона через російські мережі. Окупанти заблокували доступ до Facebook, Instagram і Twitter, а також до українських сайтів новин та інших джерел інформації, потім відключили українські стільникові мережі, змусивши мешканців міста користуватися послугами російських операторів.

"Те, що сталося у Херсоні, повторюється і в інших частинах окупованої Росією України", — йдеться у публікації.

За даними аналітиків, зміна маршруту трафіку та цензура українського інтернету Росією не мають аналогів в історії. Навіть у випадку з Пекіном, коли він узяв під свій контроль Гонконг, починаючи з 2019 року, інтернет там не зазнавав такої жорсткої цензури, як на материковій частині Китаю. У деяких окупованих Росією районах України цифрова цензура ще гірша, ніж у РФ. Так, у Херсонській та Донецькій областях заблоковано Google, YouTube та месенджер Viber.

У 2014 році, після того, як Росія окупувала Крим, державна телекомунікаційна компанія РФ проклала підводний кабель та іншу інфраструктуру через Керченську протоку для перенаправлення інтернет-трафіку з Криму до Росії. Дані з українських мереж тепер перенаправляються на південь через Крим цими кабелями.

30 травня раптово зник трафік херсонських інтернет-провайдерів, таких як Скайнет та Статус Телеком. Протягом наступних кількох днів інтернет-з'єднання в людей було відновлено, але воно працювало через контрольовану РФ телекомунікаційну компанію в Криму Miranda Media, йдеться у публікації.

Крім цього, російські війська часто руйнують інфраструктуру, яка пов'язувала інтернет на окупованих територіях з рештою України та глобальною мережею. Станом на червень близько 15% української інтернет-інфраструктури по всій країні було пошкоджено або знищено. Щонайменше 11% усіх станцій стільникового зв'язку не працюють через пошкодження або відсутність живлення.

Окупанти також вимагають від українців пред'явити паспорт, щоб вони могли купити SIM-картку з російським телефонним номером. Це полегшує російським військовим процес стеження людей за допомогою мобільних пристроїв.

"Ми спостерігаємо окупацію українського інтернету", — констатував Альп Токер, директор NetBlocks, служби інтернет-моніторингу, що базується у Лондоні.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, російська влада готова відключити державу від глобального інтернету, незважаючи на запевнення Кремля, що цього не станеться.

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