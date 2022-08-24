Аэромобиль с безлопастными пропеллерами заменит военные вертолеты: как он работает (видео)

Пока силовая установка работает на бензине, но инженеры обещают сделать ее полностью электрической.

Военно-воздушные силы США испытают рабочий прототип самолета без лопастей от стартапа Jetoptera, который призван заменить военные вертолеты. Подробности проекта раскрыл сайт FutureFlight.

В основе самолета Jetoptera лежит запатентованная жидкостная двигательная установка, которую сама компания называет "безлопастными пропеллерами на стероидах". Она использует поток сжатого воздуха от турбокомпрессора для всасывания большего количества воздуха и создания вихря, увеличивающего воздушный поток через аэродинамический контур. Мощность установки повышается за счет дополнительных двигателей.

Компания Jetoptera уже проверила свою установку во время летных испытаний прототипа под названием J-2000, выполненного в четверть масштаба. Модель получила необычное коробчатое крыло и корпус типа "утка". Она издает на 25-30 децибел меньше шума, чем самые тихие пропеллерные конструкции, но при этом может перевозить грузы весом до 360 кг и пролететь до 320 км без дозаправки. Следующая модель J-4000 сможет перевозить грузы весом 360 кг и пролетать 320 км без дозаправки со скоростью до 370 км/ч, что быстрее любого вертолета.

Технологию можно масштабировать, создавая силовые установки для самолетов максимальным взлетным весом до 4,5 т. Пока воздушное судно Jetoptera работает на бензине, но в будущем инженеры обещают сделать его полностью электрическим. Проблема в том, что для работы самолету потребуются аккумуляторы, плотность хранения энергии составляет 1500 ватт-часов, а это в четыре раза превышает современные стандарты. Если использовать сегодняшние технологии, то для поднятия средства в воздух понадобятся батареи общим весом 600 кг или всего 26 кг жидкого топлива.

Jetoptera стала одной из 11-ти компаний, выбранных Минобороны США для разработки мощного самолета с системой вертикального взлета и посадки в рамках программы High-Speed ​​VTOL Challenge. Она призвана найти альтернативные транспортные средства, которые смогут заменить современные военные вертолеты, обеспечив при этом большую гибкость и грузоподъемность.

[ + – ] Прототип cамолета модели J-2000 Фото: Скриншот

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