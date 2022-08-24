Аеромобіль з безлопатевими пропелерами замінить військові гелікоптери: як він працює (відео)

Поки силова установка працює на бензині, але інженери обіцяють зробити її повністю електричною.

Військово-повітряні сили США випробовують робочий прототип літака без лопатей від стартапу Jetoptera, який покликаний замінити військові гелікоптери. Подробиці проєкту розкрив сайт FutureFlight.

В основі літака Jetoptera лежить запатентована рідинна рухова установка, яку сама компанія називає "безлопатевими пропелерами на стероїдах". Вона використовує потік стисненого повітря від турбокомпресора для всмоктування більшої кількості повітря і створення вихору, що збільшує повітряний потік через аеродинамічний контур. Потужність встановлення підвищується завдяки додатковим двигунам.

Компанія Jetoptera вже перевірила своє встановлення під час льотних випробувань прототипу під назвою J-2000, виконаного в чверть масштабу. Модель отримала незвичайне коробчасте крило та корпус типу "качка". Вона видає на 25-30 децибел менше шуму, ніж тихі пропелерні конструкції, але при цьому може перевозити вантажі вагою до 360 кг і пролетіти до 320 км без дозаправки. Наступна модель J-4000 зможе перевозити вантажі вагою 360 кг і пролітати 320 км без дозаправки зі швидкістю до 370 км/год, що швидше за будь-який гелікоптер.

Технологію можна масштабувати, створюючи силові установки для літаків максимальною злітною вагою до 4,5 т. Поки що повітряне судно Jetoptera працює на бензині, але в майбутньому інженери обіцяють зробити його повністю електричним. Проблема в тому, що для роботи літака будуть потрібні акумулятори, щільність зберігання енергії становить 1500 ват-годин, а це в чотири рази перевищує сучасні стандарти. Якщо використовувати сьогоднішні технології, то для підняття засобу у повітря знадобляться батареї загальною вагою 600 кг або лише 26 кг рідкого палива.

Jetoptera стала однією з 11 компаній, обраних Міноборони США для розробки потужного літака із системою вертикального зльоту та посадки в рамках програми High-Speed ​​VTOL Challenge. Вона має знайти альтернативні транспортні засоби, які зможуть замінити сучасні військові вертольоти, забезпечивши при цьому велику гнучкість і вантажопідйомність.

[ + – ] Прототип літака моделі J-2000 Фото: Скриншот

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