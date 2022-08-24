Бан на час: страницу Ассоциации семей защитников "Азовстали" в Instagram снова блокировали

Соцсеть восстановила доступ к странице лишь после того, как за организацию вступилось Минцифры Украины.

Страницу Ассоциации семей защитников "Азовстали" в Instagram 24 августа снова заблокировали, но бан продолжался всего час, так как вмешалось Министерство цифровой трансформации Украины. Об этом "24 каналу" рассказала представитель ассоциации Анна Науменко.

Она не понимает, что могло стать причиной блокировки, так как админы страницы не публиковали ничего радикального, никаких враждебных призывов.

"Наверное, это самая быстрая история о блокировке и разблокировке страницы в Instagram, которую я встречала, – отметила Анна. — Страницу заблокировали совершенно безосновательно".

Науменко предполагает, что блокировка стала результатом атаки российских ботов. Она заверила, что россияне зря стараются: блокировкой страницы ассоциацию уже не испугать, так как от Instagram она больше не зависит.

"Блокировка в инстаграме – это какой-то акт деморализации, но он не работает. Мы уверены в себе, мы уверены в своих силах и понимаем, не будет инстаграма – будет телеграм, твиттер, нас слышат медиа. Мы не зависимы от инстаграма", — подчеркнула Анна Науменко.

Руководитель технологической экосистемы Украины Антон Мельник рассказал журналистам, что причины блокировки пока не ясны. Однако компания Мета, владелец соцсети Instagram, после обращения Минцифры быстро восстановила страницу.

Instagram не впервые блокирует страницу Ассоциации семей защитников "Азовстали". 9 августа министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что к нему обратились представители ассоциации за помощью. Минцифра обратилась с письмом к Meta с просьбой разблокировать эту страницу, а также пять других, связанных с деятельностью полка "Азов".

Напомним, в начале июля 2022 года соцсеть Facebook заблокировала страницу полка "Азов", которая имела 50 тыс. подписчиков. Новая страница "Батальон специального назначения "Азов" тоже была удалена вскоре после создания. Известно, что Facebook удалял посты пользователей, упоминавших в своих публикациях полк "Азов".

В мае Федоров сообщил, что Meta может открыть офис в Украине и ослабить модерацию контента полка "Азов".