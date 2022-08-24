Бан на годину: сторінку Асоціації сімей захисників "Азовсталі" в Instagram знову блокували

Соцмережа відновила доступ до сторінки лише після того, як за організацію вступилося Мінцифри України.

Сторінку Асоціації сімей захисників "Азовсталі" в Instagram 24 серпня знову заблокували, але бан тривав годину, оскільки втрутилося Міністерство цифрової трансформації України. Про це "24 каналу" розповіла представниця асоціації Ганна Науменко.

Вона не розуміє, що могло стати причиною блокування, адже адміни сторінки не публікували нічого радикального, жодних ворожих закликів.

"Напевно, це найшвидша історія про блокування і розблокування сторінки в Instagram, яку я зустрічала, — зазначила Ганна. — Сторінку заблокували абсолютно безпідставно".

Науменко припускає, що блокування стало результатом атаки російських ботів. Вона запевнила, що росіяни даремно намагаються: блокуванням сторінки асоціацію вже не налякати, бо від Instagram вона більше не залежить.

"Блокування в інстаграмі — це якийсь акт деморалізації, але він не працює. Ми впевнені в собі, ми впевнені у своїх силах і розуміємо, не буде інстаграму — буде телеграм, твітер, нас чують медіа. Ми не залежні від інстаграму", — наголосила Ганна Науменко.

Керівник технологічної екосистеми України Антон Мельник розповів журналістам, що причини блокування поки що не зрозумілі. Проте компанія Мета, власник соцмережі Instagram після звернення Мінцифри швидко відновила сторінку.

Instagram не вперше блокує сторінку Асоціації сімей захисників "Азовсталі". 9 серпня міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що до нього звернулися представники асоціації за допомогою. Мінцифра звернулася з листом до Meta з проханням розблокувати цю сторінку, а також п'ять інших, пов'язаних із діяльністю полку "Азов".

Нагадаємо, на початку липня 2022 року соцмережа Facebook заблокувала сторінку полку "Азов", яка мала 50 тис. підписників. Нова сторінка "Батальйон спеціального призначення "Азов" теж була видалена невдовзі після створення. Відомо, що Facebook видаляв дописи користувачів, які згадували у своїх публікаціях полк "Азов".

У травні Федоров повідомив, що Meta може відкрити офіс в Україні та послабити модерацію контенту полку "Азов".