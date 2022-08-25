Ученые создали материал, который может "думать" и "чувствовать", как человек (видео)

Данный мягкий полимерный материал работает "как мозг".

Исследователи из ВВС США и Университета штата Пенсильвания использовали механическую обработку информации и интегрировали ее в инженерный материал, который может "думать" и "ощущать". Результаты исследования были опубликованы на сайте университета.

Ученые основывались на исследованиях, проведенных еще в 1938 году. Они использовали механическую обработку информации и интегрировали ее в усовершенствованный инженерный материал.

"Мы создали первый в мире тип инженерного материала, который может одновременно ощущать, думать и воздействовать на механическое напряжение, не требуя дополнительных схем для обработки таких сигналов", — сказал Райан Харн, доцент кафедры машиностроения в Университете штата Пенсильвания.

Мягкий полимерный материал действует как мозг, который, получая информацию, обрабатывает ее, в результате чего появляются новые информационные последовательности, при помощи которых контролируются реакции и действия человеческого тела (в данном случае — "умного" материала).

Исследовательская группа обнаружила, что "почти любой материал", доступный человечеству, может быть использован для создания интегральных схем, способных выполнять вычислительные операции.

Технология, в некоторой мере имитирующая работу человеческого мозга, основана на интегральных схемах, которые обычно используют кремниевые полупроводники для обработки информации. Однако в данном изобретении были применены реконфигурируемые схемы. Это означает, что материал реагирует на внешние раздражители, получает от них информацию, затем преобразовывает ее в "цифру", после чего обрабатывает для получения выходных сигналов. Ученые продемонстрировали возможности материала, заставив его выполнять сложные арифметические действия.

Полученный материал (по сути — это мягкий робот) можно будет использовать для обнаружения радиочастот или для отправки световых сигналов при работе автономных поисково-спасательных систем. Он может быть интегрирован в биогибридные материалы, способные обнаруживать, отделять и устранять инфекции, передающиеся воздушно-капельным путем.

Исследователи хотят усовершенствовать устройство таким образом, чтобы оно могло интерпретировать визуальные данные таким же образом, как оно "чувствует" физическое воздействие на него.

[ + – ] Материал преобразует механическую силу, сжатие, в электрические сигналы для вычислений Фото: Kelby Hochriether/Penn State

"Мы хотим усилить чувство "прикосновения", а для этого наш материал должен научиться "видеть", — сказал Харн. "Наша цель — разработать материал, который демонстрирует автономную навигацию в окружающей среде, видя знаки, следуя им и избегая неблагоприятных механических сил, например, когда кто-то наступает на него".

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