Учені створили матеріал, який може "думати" й "відчувати", як людина (відео)

Цей м'який полімерний матеріал працює, "як мозок".

Дослідники з ВПС США й Університету штату Пенсільванія використовували механічну обробку інформації та інтегрували її в інженерний матеріал, який може "думати" й "відчувати". Результати дослідження опубліковали на сайті університету.

Учені ґрунтувалися на дослідженнях, проведених ще 1938 року. Вони використовували механічну обробку інформації та інтегрували її у вдосконалений інженерний матеріал.

"Ми створили перший у світі тип інженерного матеріалу, який може одночасно відчувати, думати й упливати на механічну напругу, не вимагаючи додаткових схем для обробки таких сигналів", — сказав Раян Гарн, доцент кафедри машинобудування в Університеті штату Пенсільванія.

М'який полімерний матеріал діє, як мозок, який, отримуючи інформацію, обробляє її, внаслідок чого з'являються нові інформаційні послідовності, за допомогою яких контролюються реакції та дії людського тіла (в цьому випадку — "розумного" матеріалу).

Дослідницька група виявила, що "майже будь-який матеріал", доступний людству, може бути використаний для створення інтегральних схем, здатних виконувати обчислювальні операції.

Технологія, яка певною мірою імітує роботу людського мозку, заснована на інтегральних схемах, які зазвичай використовують кремнієві напівпровідники для обробки інформації. Однак у цьому винаході застосували схеми, що реконфігуруються. Це означає, що матеріал реагує на зовнішні подразники, отримує від них інформацію, потім перетворює її на "цифру", після чого обробляє для отримання вихідних сигналів. Учені продемонстрували можливості матеріалу, змусивши його виконувати складні арифметичні дії.

Отриманий матеріал (по суті це м'який робот) можна буде використовувати для виявлення радіочастот або для відправки світлових сигналів під час роботи автономних пошуково-рятувальних систем. Він може бути інтегрований у біогібридні матеріали, здатні виявляти, відокремлювати й усувати інфекції, що передаються повітряно-краплинним шляхом.

Дослідники хочуть удосконалити пристрій так, щоб він міг інтерпретувати візуальні дані так само, як він "відчує" фізичний уплив на нього.

[ + – ] Матеріал перетворює механічну силу, стискування, електричні сигнали для обчислень Фото: Kelby Hochriether/Penn State

"Ми хочемо посилити почуття "дотику", а для цього наш матеріал повинен навчитися "бачити", — сказав Гарн. — Наша мета — розробити матеріал, який демонструє автономну навігацію в навколишньому середовищі, бачачи знаки, дотримуючись їх і уникаючи несприятливих механічних сил, наприклад, коли хтось наступає на нього".

Фокус повідомляв про те, що китайські вчені створили м'якого робота, який вміє змінювати колір, як справжній хамелеон.