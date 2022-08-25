Скоро будут скидки: производители выпустили "лишних" ПК и ноутбуков на $32 млрд

Из-за падения спроса люди стали реже покупать технику, но компании не снизили темпы производства. Хуже всего ситуация у Asus и Quanta.

Крупнейшие производители накопили на складах компьютеры и ноутбуки на $32 млрд, которые не удается продать. Об этом сообщает издание China Times, ссылаясь на деловые журналы Тайваня.

По информации аналитиков, склады переполнены у таких известных компаний, как Acer, MSI, HP, Dell, Apple, но самая тяжелая ситуация сложилась у Asus и Quanta. Запасы Asus оценили в $6,8 млрд, а это почти на 60% больше, чем компания хранила в прошлом году. У Quanta накопилась продукция на $8,4 млрд, на 55% больше по сравнению с 2021-м.

В случае с Asus большую часть запасов составляют дорогостоящие комплектующие, такие как процессоры, дисплеи, оперативная память, твердотельные накопители. Компания рассчитывает, что сможет использовать до 90% продукции в устройствах следующего поколения, но некоторые изделия необходимо в ближайшее время продать, иначе они устареют и окажутся никому не нужными. Производитель поставил сложную цель: до конца 2022 года избавиться от четверти своих запасов.

Один из источников сообщил China Times, что Asus и другие компании будут агрессивно продвигать свою технику для освобождения складов при помощи рекламных акций и больших скидок, пожертвовав своей прибылью. Несмотря на уже предпринятые усилия, по всему миру наблюдается слабый спрос на компьютеры и ноутбуки, поэтому финансовые показатели производителей сильно зависят от эффективности новых маркетинговых ходов.

Ранее писали о падении спроса на смартфоны во всем мире. Потребители продолжают стабильно покупать только самые дорогие модели стоимостью более $900.

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