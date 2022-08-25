Незабаром будуть знижки: виробники випустили "зайвих" ПК та ноутбуків на $32 млрд

Через падіння попиту люди стали рідше купувати техніку, але компанії не знизили темпи виробництва. Найгірша ситуація у Asus та Quanta.

Найбільші виробники накопичили на складах комп'ютери та ноутбуки на $32 млрд, які не вдається продати. Про це повідомляє видання China Times, посилаючись на ділові журнали Тайваню.

За інформацією аналітиків, склади переповнені в таких відомих компаній, як Acer, MSI, HP, Dell, Apple, але найважча ситуація склалася у Asus та Quanta. Запаси Asus оцінили у $6,8 млрд, а це майже на 60% більше, ніж компанія зберігала минулого року. У Quanta накопичилася продукція на $8,4 млрд, на 55% більше, якщо порівняти з 2021.

У випадку з Asus більшу частину запасів становлять дорогі деталі для комплектування, такі як процесори, дисплеї, оперативна пам'ять, твердотільні накопичувачі. Компанія розраховує, що зможе використати до 90% продукції у пристроях наступного покоління, але деякі вироби необхідно найближчим часом продати, інакше вони застаріють та виявляться нікому не потрібними. Виробник поставив складну мету: до кінця 2022 року позбутися чверті своїх запасів.

Одне з джерел повідомило China Times, що Asus та інші компанії агресивно просуватимуть свою техніку для звільнення складів за допомогою рекламних акцій і великих знижок, пожертвувавши своїм прибутком. Попри вже зроблені зусилля, по всьому світу спостерігається слабкий попит на комп'ютери та ноутбуки, тому фінансові показники виробників сильно залежать від ефективності нових маркетингових ходів.

Раніше писали про падіння попиту на смартфони у всьому світі. Споживачі продовжують стабільно купувати лише найдорожчі моделі вартістю понад $900.

Фокус також склав топ 10 бюджетних ноутбуків для роботи, ігор та навчання. Попри низькі ціни, моделі можуть впоратися з більшістю повсякденних завдань.