ИИ рисует обнаженных знаменитостей по текстовому описанию: как выглядят Путин и Зеленский

Разработчики DALL-E 2 и Midjourney используют фильтры, чтобы не показывать слишком откровенные изображения, но в Stable Diffusion их можно отключить.

Нейросеть Stable Diffusion может генерировать откровенные изображения людей по текстовому описанию. Об этом пишет портал TechCrunch.

Stable Diffusion выпустили в открытый доступ 22 августа, и за неделю проект привлек большое внимание благодаря тому, что может работать на обычном компьютере (если тот обладает нужными характеристиками) или прямо в браузере, хотя в этом случае качество и точность работ значительно ниже. Некоторые пользователи форума 4chan запустили целую ветку, посвященную реалистичным кадрам с обнаженными знаменитостями и другими формами порнографии, созданными ИИ.

Генеральный директор Stability AI Эмад Мостак выразил сожаление, что модель решили использовать для таких целей и подчеркнул, что компания работает со специалистами по этике и технологиям, чтобы сделать нейросеть более безопасной и ответственной. Одним из таких механизмов является настраиваемый инструмент ИИ, включенный в общий программный пакет Stable Diffusion, который пытается обнаруживать и блокировать оскорбительные или или слишком откровенные изображения, однако его можно отключить в настройках программы.

Фокус воспользовался браузерной демо-версией Stable Diffusion, чтобы получить изображения обнаженных президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина. Судя по всему, здесь механизмы безопасности работают, ведь нейросеть показал несколько картинок с мускулистыми торсами, но большинство результатов скрыл с таким объяснением: "Изображение не отображается, поскольку наша модель обнаружила небезопасный контент".

[ + – ] Изображение обнаженного Владимира Зеленского от Stable Diffusion [ + – ] Изображение обнаженного Владимира Путина от Stable Diffusion

Другие похожие нейросети, такие как DALL-E 2 от OpenAI, содержат строгие фильтры, отсеивающие порнографические материалы. Лицензионные условия Stable Diffusion запрещают некоторые явления, например, эксплуатацию несовершеннолетних, но сама модель не цензурируется на техническом уровне. Более того, ИИ позволяет создавать арты известных лиц. Как подчеркивает Tech Crunch, с помощью такой технологии злоумышленники могут создавать порнографические "дипфейки", из-за которых реальных людей могут обвинить в том, чего они никогда не совершали.

Ранее ИИ Midjourney нарисовал, что ждет в будущем Владимира Путина и Владимира Зеленского. Нейросеть даже предсказала, кто станет преемником российского президента.

Писали также, что нейросеть DALL-E Mini изобразил будущее России и Украины. Искусственный интеллект ассоциировал украинскую судьбу с людьми и духовностью, а российскую — с Владимиром Путиным и Кремлем.