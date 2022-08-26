ШІ малює оголених знаменитостей за текстовим описом: який вигляд мають Путін та Зеленський

Розробники DALL-E 2 та Midjourney використовують фільтри, щоб не показувати надто відверті зображення, але в Stable Diffusion їх можна вимкнути.

Нейромережа Stable Diffusion може генерувати відверті зображення людей за текстовим описом. Про це пише портал TechCrunch.

Stable Diffusion випустили у відкритий доступ 22 серпня, і за тиждень проєкт привернув велику увагу завдяки тому, що може працювати на звичайному комп'ютері (якщо той має потрібні характеристики) або прямо в браузері, хоча в цьому випадку якість і точність робіт значно нижча. Деякі користувачі форуму 4chan запустили цілу гілку, присвячену реалістичним кадрам з оголеними знаменитостями та іншими формами порнографії, створеними ШІ.

Генеральний директор Stability AI Емад Мостак висловив жаль, що модель вирішили використати для таких цілей, і наголосив, що компанія працює з фахівцями з етики та технологій, щоб зробити нейромережу безпечнішою та відповідальнішою. Одним з таких механізмів є інструмент ШІ з налаштуваннями, включений в загальний програмний пакет Stable Diffusion, який намагається виявляти і блокувати образливі або занадто відверті зображення, однак його можна відключити в налаштуваннях програми.

Фокус скористався браузерною демо-версією Stable Diffusion, щоб отримати зображення оголених президентів Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Зважаючи на все, тут механізми безпеки працюють, адже нейромережа показала кілька картинок з мускулистими торсами, проте більшість результатів приховав з таким поясненням: "Зображення не показано, оскільки наша модель виявила небезпечний контент".

[ + – ] Зображення оголеного Володимира Зеленського від Stable Diffusion [ + – ] Зображення оголеного Володимира Путіна від Stable Diffusion

Інші схожі нейромережі, такі як DALL-E 2 від OpenAI містять строгі фільтри, що відсіюють порнографічні матеріали. Ліцензійні умови Stable Diffusion забороняють деякі явища, наприклад експлуатацію неповнолітніх, але сама модель не цензурується на технічному рівні. Щобільше, ШІ дозволяє створювати арти відомих осіб. Як наголошує Tech Crunch, за допомогою такої технології зловмисники можуть створювати порнографічні "діпфейки", через які реальні люди можуть звинуватити в тому, чого вони ніколи не робили.

Раніше ШІ Midjourney намалював, що чекає у майбутньому Володимира Путіна та Володимира Зеленського. Нейромережа навіть передбачила, хто стане наступником російського президента.

Писали також, що нейромережа DALL-E Mini зобразила майбутнє Росії та України. Штучний інтелект асоціював українську долю з людьми та духовністю, а російську — з Володимиром Путіним та Кремлем.