"При гимне РФ не вставать": в украинский эфир прорвалось российское радио "Вести FM"

Глава Национального совета по телевидению и радиовещанию Ольга Герасимьюк рассказала, что нужно делать, если по радио звучит пропаганда из России.

27 августа в радиоэфире Киева зазвучала российская пропагандистская станция "Вести FM". Об этом на своей странице в Facebook написал главный редактор украинской газеты "Факты" Александр Швец.

Журналист наткнулся на "Вести FM" ночью и понадеялся, что сотрудники спецслужб, находящиеся на дежурстве, быстро заглушат российскую радиостанцию. Однако в 6:00 Александр Швец вновь поймал ее и услышал из приемника гимн России.

"Думаю: не может такого быть! Война ведь, армия страны-агрессора разрушает наши города, убивает наших мирных граждан, вывозит за "поребрик" тысячи похищенных украинцев, в том числе и детей, а в Киеве спокойно транслируются передачи, оправдывающие действия оккупантов", — прокомментировал автор. Он также призвал компететные органы отреагировать и впреть своевременно выполнять свои обязанности.

В комментариях на происшествие отреагировала Национального совета по телевидению и радиовещанию Ольга Герасимьюк. Она подтвердила, что россияне постоянно пытаются вывести свои станции в украинский радиоэфир, и порой им удается прорваться. Чиновница отметила, что в таких случаях украинцам следует сообщать властям о подобных диверсиях и указывать частоту, на которой зазвучала российская радиостанция.

"Про "спокойно транслируются" — это преувеличение. И дальнейшие "измены" – тоже. Просканировали весь диапазон – нигде нет. Итак: услышали – сообщили сразу, "куда положено". При гимне РФ не вставать", — высказалась Ольга Герасимьюк. В ответ Александр Швец отметил, что государственные органы должны сами отслеживать российские радиостанции, ведь "у них для этого есть все необходимое".

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Ранее исследование показало, что 25% россиян перестали смотреть телевизор из-за пропаганды. Согласно результатам опроса организации "Росмир", сейчас войну в Украине поддерживают 55%, на 11% меньше, чем в начале вторжения.

Недавно хакеры запустили видеообращение Владимира Зеленского на на российском телевидении. Президент Украины заверил, что ни один оккупант не сможет чувствовать себя в безопасности на территории аннексированного Крыма.