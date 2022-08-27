"Під час гімну РФ не вставати": в український ефір прорвалося російське радіо "Вести FM"

Голова Національної ради з питань телебачення та радіомовлення Ольга Герасим'юк розповіла, що треба робити, якщо по радіо звучить пропаганда з Росії.

27 серпня в радіоефірі Києва зазвучала російська пропагандистська станція "Вести FM". Про це на своїй сторінці у Facebook написав головний редактор української газети "Факти" Олександр Швець.

Журналіст натрапив на "Вести FM" вночі та сподівався, що співробітники спецслужб, що перебувають на чергуванні, швидко заглушать російську радіостанцію. Однак о 6:00 Олександр Швець знову впіймав її та почув із приймача гімн Росії.

"Думаю: не може такого бути! Адже війна, армія країни-агресора руйнує наші міста, вбиває наших мирних громадян, вивозить за "поребрик" тисячі викрадених українців, у тому числі й дітей, а в Києві спокійно транслюються передачі, які виправдовують дії окупантів", — прокоментував автор. Він також закликав компететні органи відреагувати й надалі своєчасно виконувати свої обов'язки.

У коментарях на подію відреагувала голова Національної ради з телебачення та радіомовлення Ольга Герасим'юк. Вона підтвердила, що росіяни постійно намагаються вивести свої станції в український радіоефір, і часом їм вдається прорватися. Чиновниця зазначила, що в таких випадках українцям слід повідомляти владі про подібні диверсії та вказувати частоту, на якій зазвучала російська радіостанція.

"Про "спокійно транслюються" — це перебільшення. І подальші "зради" — теж. Просканували весь діапазон — ніде немає. Отже: почули — повідомили відразу, "куди належить". Під час гімну РФ не вставати", — висловилася Ольга Герасим'юк. У відповідь Олександр Швець зазначив, що державні органи мають самі відстежувати російські радіостанції, адже "в них для цього є все необхідне".

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Раніше дослідження показало, що 25% росіян перестали дивитися телевізор через пропаганду. Згідно з результатами опитування організації "Росмир", зараз війну в Україні підтримують 55%, на 11% менше, ніж на початку вторгнення.

Нещодавно хакери запустили відеозвернення Володимира Зеленського на російському телебаченні. Президент України запевнив, що жоден окупант не зможе почуватися в безпеці на території анексованого Криму.